Η Ρωσία εντείνει τα πλήγματα κατά της Ουκρανίας - Mπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones

Η Ρωσία εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιθέσεων το Σάββατο.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως η Μόσχα εκτόξευσε 42 πυραύλους και 123 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της χώρας, σε μια νέα μαζική επίθεση, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον 11 ανθρώπων.

Πολλοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν από το σύστημα αεράμυνας, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους. Επιπλέον, 56 εχθρικά drones καταστράφηκαν και άλλα 61 δεν έφθασαν στον στόχο τους, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή. Παράλληλα, οι μονάδες αεράμυνας κατέρριψαν 56 drones και ανακατεύθυναν 61 ρωσικά drones. Επίσης, κατέρριψε και ανακατεύθυνε έναν «σημαντικό αριθμό» πυραύλων.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι και καταστράφηκαν δεκάδες κτίρια κατοικιών καθώς και ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη τη χώρα, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

When Russia sends ballistic missiles with 500kg warheads into residential buildings full of sleeping families, understand that this is what they will gladly do to Warsaw, Berlin and any US city, and plan to do.



The only thing now standing in their way is Ukraine.



And Ukraine… pic.twitter.com/Ybpxu6JGj1