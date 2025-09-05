Ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής επιχείρησης ατομικής ενέργειας Rosatom Αλεξέι Λιχάτσεφ διαβεβαίωσε σήμερα, Παρασκευή, πως η εταιρεία του είναι έτοιμη να διεξαγάγει συνομιλίες με την αμερικανική Westinghouse όσον αφορά το ζήτημα του πυρηνικού καυσίμου στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Ζαπορίζια, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Υπενθυμίζεται ότι, τον Ιούνιο, η Μόσχα ζήτησε από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) να μεσολαβήσει σε συνομιλίες για να επιλυθεί το ζήτημα του αμερικανικού πυρηνικού καυσίμου που είναι αποθηκευμένο στο ουκρανικό εργοστάσιο - το μεγαλύτερο του είδους του στην Ευρώπη -, το οποίο παραμένει στα χέρια του ρωσικού στρατού.

Η Westinghouse και Αμερικανοί αξιωματούχοι αρμόδιοι για την ενέργεια έχουν εγείρει ανησυχίες για ζητήματα ιδιοκτησίας και πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το καύσιμο αυτό, εξήγησε ο κ. Λιχάτσεφ.

Η Ρωσία θα βοηθήσει την Κίνα να ξεπεράσει τις ΗΠΑ στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας

Σημειώνεται, επίσης, ότι σύμφωνα με το Reuters, η Ρωσία θα βοηθήσει την Κίνα να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον μεγαλύτερο παραγωγό πυρηνικής ενέργειας στον κόσμο, δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής πυρηνικής εταιρείας Rosatom σε σχόλια που μεταδόθηκαν στην κρατική τηλεόραση την Τετάρτη μετά από συνομιλίες στο Πεκίνο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν το μεγαλύτερο δίκτυο πυρηνικών αντιδραστήρων στον κόσμο, με εγκατεστημένη ισχύ σχεδόν 97 γιγαβάτ (GW).

Ωστόσο, η Κίνα προχωρά με γοργούς ρυθμούς στην κατασκευή δεκάδων αντιδραστήρων και, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας, τον Απρίλιο του 2024 διέθετε 53,2 GW εγκατεστημένης ισχύος πυρηνικών αντιδραστήρων.

«Η Κίνα έχει φιλόδοξα σχέδια για την ανάπτυξη της ατομικής ενέργειας. Έχει τεθεί ως στόχος να καλύψει τη διαφορά και να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε εγκατεστημένη ισχύ, πράγμα που σημαίνει να φτάσει σε ισχύ άνω των 100 γιγαβάτ», δήλωσε ο Αλεξέι Λιχάτσεφ, επικεφαλής της Rosatom, στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Ερωτηθείς από την κρατική τηλεόραση αν η Ρωσία θα βοηθήσει την Κίνα σε αυτόν τον στόχο, ο Λιχάτσεφ απάντησε: «Φυσικά. Θα βοηθήσουμε. Ήδη βοηθάμε».