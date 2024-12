Η Ρωσία έδωσε άσυλο στον Μπασάρ αλ Άσαντ και στην οικογένειά του

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ βρίσκεται στη Μόσχα, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα πηγή στο Κρεμλίνο. Η Ρωσία χορηγεί άσυλο στον Άσαντ της Συρίας και την οικογένειά του.

Συγκεκριμένα, επικαλούμενο πηγή στο Κρεμλίνο, το ρωσικό κρατικό μέσο ενημέρωσης TASS δήλωσε ότι ο Άσαντ και τα μέλη της οικογένειάς του έχουν λάβει άσυλο στη ρωσική πρωτεύουσα. «Ο Άσαντ και τα μέλη της οικογένειάς του έφτασαν στη Μόσχα. Η Ρωσία, με βάση ανθρωπιστικούς λόγους, τους χορήγησε άσυλο», δήλωσε πηγή του Κρεμλίνου στο Tass.

