Η Ρωσία «δείχνει» εμπλοκή του NATO στις έρευνες για τις πτήσεις drones στην Ευρώπη

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) δήλωσε την Πέμπτη ότι η Μόσχα δεν έχει καμία αμφιβολία για την εμπλοκή των υπηρεσιών ασφαλείας του ΝΑΤΟ σε περιστατικά με φερόμενα -όπως τα χαρακτήρισε- ρωσικά drones πάνω από το έδαφος της ΕΕ, σύμφωνα με δηλώσεις του που μετέδωσε το RIA.

Πρόσφατα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρότεινε τη δημιουργία ενός «τείχους drones» μετά την είσοδο 20 drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, τον Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται ακόμα πως σήμερα η Κομισιόν αναμένει να παρουσιάσει στα κράτη μέλη της ΕΕ ένα 5ετές σχέδιο ώστε οι χώρες της Ένωσης να προετοιμαστούν για πόλεμο.

Ο Οδικός Χάρτης για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 είναι ένα σημάδι του αυξανόμενου ρόλου της ΕΕ στις στρατιωτικές υποθέσεις, μια αντίδραση στον πόλεμο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν κατά της Ουκρανίας και στην ασαφή δέσμευση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ πιέζει τις πρωτεύουσες να αγοράζουν όπλα από κοινού και επιθυμεί τουλάχιστον το 40% των προμηθειών άμυνας να είναι κοινές συμβάσεις έως το τέλος του 2027 - από λιγότερο από το ένα πέμπτο που είναι σήμερα. Ο χάρτης πορείας θέτει επίσης στόχους ώστε τουλάχιστον το 55% των αγορών όπλων να προέρχεται από εταιρείες της ΕΕ και της Ουκρανίας έως το 2028 και τουλάχιστον το 60% έως το 2030.