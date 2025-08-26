Η Ρωσία σχεδιάζει να αποσυρθεί επίσημα από τη συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Το διάταγμα, που συντάχθηκε από τον Ρώσο πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν και χρονολογείται στις 23 Αυγούστου, προτείνει στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να υποβάλει την αποχώρηση από τη σύμβαση στη Δούμα, το κάτω σώμα του ρωσικού κοινοβουλίου. Δεν έχει οριστεί επίσημη ημερομηνία αποχώρησης.

Η αποχώρηση της Ρωσίας είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική, δεδομένης της επισφαλούς κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, η οποία επιδεινώθηκε μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Το Κρεμλίνο έχει χρησιμοποιήσει τα βασανιστήρια για να διατηρήσει τον έλεγχο και να καταστείλει τη διαφωνία στο εσωτερικό της χώρας.

Η Ρωσία αποβλήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον κορυφαίο οργανισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ήπειρο, ένα μήνα μετά την έναρξη της ολοκληρωτικής επιθετικής της δράσης κατά της Ουκρανίας πριν από τρία χρόνια.

Σε πολλές περιπτώσεις, το Κρεμλίνο έχει στοχεύσει με βασανιστήρια πολιτικούς κρατούμενους, μεταξύ των οποίων και τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε το 2024 σε μια ποινική αποικία εντός του Αρκτικού Κύκλου. Ουκρανοί κρατούμενοι που βρίσκονται σε αιχμαλωσία έχουν επίσης πέσει θύματα βασανιστηρίων.

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, που υιοθετήθηκε το 1987, είναι μία από τις θεμελιώδεις συνθήκες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επιτρέπει στα μέλη της επιτροπής κατά των βασανιστηρίων να επιθεωρούν τις εγκαταστάσεις κράτησης στα κράτη μέλη, εστιάζοντας στον υπερπληθυσμό των φυλακών και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων.