Η Ρωσία αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε τη Δευτέρα νόμο που καταγγέλλει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, σύμφωνα με κυβερνητική ιστοσελίδα.

Το ρωσικό κοινοβούλιο είχε προηγουμένως ψηφίσει υπέρ της αποχώρησης από τη συνθήκη, την οποία η Μόσχα είχε επικυρώσει το 1998.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που εγκρίθηκε, η καταγγελία της Ρωσίας έγινε σε απάντηση στην άρνηση του Συμβουλίου της Ευρώπης να τοποθετήσει Ρώσο εκπρόσωπο σε επιτροπή που επιβλέπει την εφαρμογή της σύμβασης κατά των βασανιστηρίων.