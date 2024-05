Η Ρωσία ανοίγει νέο μέτωπο στο Χάρκοβο - Σφοδροί βομβαρδισμοί - Το Κίεβο στέλνει ενισχύσεις

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χερσαία επίθεση με τεθωρακισμένα την Παρασκευή κοντά στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, στα βορειοανατολικά της χώρας, και σημείωσαν περιορισμένα κέρδη, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο σε έναν πόλεμο που έχει πια εισέλθει στον τρίτο χρόνο.

Η Ουκρανία έστειλε ενισχύσεις για να βοηθήσει τα στρατεύματά της να αποκρούσουν τις εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις καθώς μαίνονταν οι μάχες στις παραμεθόριες περιοχές του Χαρκόβου, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι η Ρωσία σφυροκόπησε τη συνοριακή πόλη Βοβτσάνσκ με κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και πυροβολικό.

«Περίπου στις 5 π.μ., υπήρξε απόπειρα του εχθρού να διασπάσει την αμυντική μας γραμμή υπό την κάλυψη τεθωρακισμένων οχημάτων», ανέφερε το υπουργείο. «Μέχρι στιγμής, οι επιθέσεις αυτές έχουν αποκρουστεί - οι μάχες που ποικίλουν σε ένταση συνεχίζονται».

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή της Ουκρανίας, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προωθηθεί κατά ένα χιλιόμετρο στην περιοχή του Χαρκόβου, κοντά στη Βοβτσάνσκ. Η πηγή είπε ότι ο ρωσικός στρατός είχε ως στόχο να προχωρήσει έως και 10 χιλιόμετρα στην περιοχή, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει μια ουδέτερη ζώνη. Οι ουκρανικές δυνάμεις μάχονταν για να συγκρατήσουν την προέλαση της Μόσχας.

Αν και η επίθεση της Ρωσίας επικεντρώνεται στην περιοχή του Ντονέτσκ, σημειώνει το Reuters, το Κίεβο έχει παρατηρήσει μια πρόσφατη συγκέντρωση στρατευμάτων κοντά στο Χάρκοβο, μια ανασύνταξη που θα μπορούσε να υποδηλώνει μια επικείμενη επίθεση ή την επιδίωξη της Μόσχας να καθηλώσει την ήδη εξαντλημένη ουκρανική Άμυνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ήταν έτοιμες να αντιμετωπίσουν την επίθεση.

