Η Ρωσία αναχαίτισε ουκρανικές επιθέσεις, υποστηρίζει η Μόσχα

Οι ρωσικές αεροπορικές άμυνες κατέρριψαν το Σάββατο ένα drone που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα και ειδικοί εξέταζαν τα συντρίμμια στο έδαφος, ανέφερε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιανίν στο Telegram.

Αρκετά αεροδρόμια στην κεντρική Ρωσία ανέστειλαν τις πτήσεις λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του εναέριου χώρου, σύμφωνα με την ρωσική υπηρεσία αεροπορικών μεταφορών (Rosaviatsia).

Σε μια σειρά ανακοινώσεων που εκδόθηκαν σε διάστημα αρκετών ωρών, η Rosaviatsia ανέφερε ότι οι πτήσεις είχαν ανασταλεί στα αεροδρόμια του Ιζέβσκ, του Νίζνι Νόβγκοροντ, της Σαμάρα, της Πένζα, του Ταμπόφ και του Ουλιάνοφσκ, ανατολικά και νοτιοανατολικά της Μόσχας.

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι αξιωματούχοι στο αεροδρόμιο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ρωσίας, της Αγίας Πετρούπολης, δήλωσαν ότι δεκάδες πτήσεις είχαν καθυστερήσει.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι μονάδες αεροπορικής άμυνας του ανέκοψαν και κατέστρεψαν 32 drones σε διάστημα τριών ωρών σε διάφορες περιοχές στο κέντρο της χώρας.