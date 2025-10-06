Πόλεμος Ουκρανία

Η Ρωσία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας της κατέρριψαν 251 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα περισσότερα πάνω από τις νοτιοδυτικές περιοχές της χώρας, 61 πάνω από τα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας και ένα που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε τα στοιχεία στην πλατφόρμα μηνυμάτων Telegram, χωρίς ωστόσο να δώσει επίσημες πληροφορίες για ενδεχόμενες ζημιές. Το υπουργείο αναφέρει μόνο τον αριθμό των drones που καταρρίπτονται, όχι πόσα εκτοξεύει η Ουκρανία.

Ουκρανικά κανάλια στο Telegram μετέδωσαν ότι ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά έπειτα από πλήγμα σε αποθήκη καυσίμων στη Φεοδοσία, στις ακτές της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με το ουκρανικό ειδησεογραφικό μέσο RBK-Ukraine, δεξαμενή καυσίμων στη συγκεκριμένη εγκατάσταση εξερράγη ως αποτέλεσμα της επίθεσης.