Η παραγωγική ικανότητα της Κίνας σε drones είναι πολλαπλάσια από εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκάλυψε η Morgan Stanley σε πρόσφατο σημείωμά της, επισημαίνοντας το χάσμα κλίμακας που αναδύεται καθώς τα drones αναδιαμορφώνουν τον σύγχρονο πόλεμο και τις εμπορικές αγορές.

Η εταιρεία της Wall Street αναφέρει ότι οι πρόσφατες στρατιωτικές εκστρατείες έχουν δείξει πως τα φθηνά μη επανδρωμένα αεροσκάφη «έχουν αλλάξει το τοπίο του πεδίου της μάχης με βαθύ τρόπο».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Reuters, ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Ντρίσκολ, αποκάλυψε ότι ο στρατός των ΗΠΑ σχεδιάζει να αγοράσει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο drones μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, με τις ετήσιες αγορές να αυξάνονται στη συνέχεια στο εύρος «από μισό εκατομμύριο έως εκατομμύρια».

Αυτό αντιπροσωπεύει μια απότομη άνοδο από περίπου 50.000 μονάδες σήμερα και αντικατοπτρίζει τα διδάγματα από τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας σχετικά με τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία των χαμηλού κόστους drones.

Ωστόσο, ο αναλυτής της Morgan Stanley, Άνταμ Τζόνας, αμφισβητεί κατά πόσο η βιομηχανική βάση των ΗΠΑ μπορεί να ανταποκριθεί σε ζήτηση τέτοιας κλίμακας, ιδίως καθώς η Κίνα ήδη «σύμφωνα με πληροφορίες μπορεί να παράγει εκατομμύρια drones ετησίως».

Στελέχη του κλάδου, συμπεριλαμβανομένου του Ίλον Μασκ της Tesla, έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει για την έλλειψη ισχυρής αμερικανικής εφοδιαστικής αλυσίδας για μοτέρ, πλακέτες κυκλωμάτων και σπάνιες γαίες.

Η κυριαρχία της Κίνας εκτείνεται πέρα από τον όγκο. Η DJI, με έδρα το Σενζέν, παραμένει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής εμπορικών και καταναλωτικών drones στον κόσμο, κατέχοντας περίπου το 70% της αγοράς.

Η Morgan Stanley επισημαίνει επίσης την τεχνολογική υπεροχή της Κίνας μέσω δημόσιων επιδείξεων, συμπεριλαμβανομένου ενός συγχρονισμένου drone show στο Λιουγιάνγκ, στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 16.000 μονάδες που λειτουργούσαν σε ένα mesh network.

Η τράπεζα αναμένει ότι το 2026 θα δοθεί περισσότερη προσοχή στα drones με δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης και στα ρομποτικά συστήματα χαμηλού ύψους, καθώς οι εξελίξεις στην τεχνολογία αυτόνομης όρασης επιταχύνονται.

Ενώ η ικανότητα παραμένει βασικό σημείο εστίασης στον αμυντικό τομέα, οι αναλυτές τονίζουν ότι το έλλειμμα των ΗΠΑ βρίσκεται κυρίως στο χαμηλότερο, υψηλού όγκου τμήμα — σε τομείς που μοιάζουν περισσότερο με την παραγωγή καταναλωτικών ηλεκτρονικών παρά με την παραδοσιακή αμυντική βιομηχανία.