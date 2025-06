Η παραγωγή drones στη Ρωσία αυξήθηκε σχεδόν 17% τον Μάιο, με εντολή Πούτιν

Η παραγωγή drones στη Ρωσία παρουσίασε αλματώδη αύξηση για τον Μάιο μετά από σχετική εντολή του προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με στοιχεία φιλοκυβερνητικής οργάνωσης, ενώ μαίνεται συνεχίζεται ο πόλεμος της Μόσχας με την Ουκρανία.

Το Reuters μετέδωσε την Παρασκευή (27/06) πως η παραγωγή drones στη Ρωσία αυξήθηκε 16,9% για τον Μάιο σε μηνιαίο επίπεδο, σύμφωνα με το οικονομικό think tank Centre for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting.

Ο Πούτιν δήλωσε τον Απρίλιο ότι το 2024 κατασκευάστηκαν περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια drones διαφόρων τύπων, συμπεριλαμβανομένων περίπου 4.000 drones πρώτου προσώπου (FPV) -ελαφριά μοντέλα σχεδιασμένα για ακρίβεια στόχευσης- αλλά είπε ότι οι στρατιώτες που πολεμούν στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία χρειάζονται περισσότερα.

Και οι δύο πλευρές έχουν αναπτύξει drones σε τεράστια κλίμακα, χρησιμοποιώντας τα για να εντοπίζουν και να χτυπούν στόχους όχι μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά και πολύ πέρα από τις πρώτες γραμμές.

Η μέση μηνιαία αύξηση τους προηγούμενους πέντε μήνες ήταν 3,7%, σύμφωνα με την έκθεση, και το επίπεδο τον Μάιο ήταν 1,6 φορές υψηλότερο από τη μέση μηνιαία παραγωγή το 2024.

Η Μόσχα αναπτύσσει ένα νέο σύστημα με λέιζερ για την άμυνα κατά των drones, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς τα ουκρανικά drones συχνά χτυπούν στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, όπως αποθήκες πετρελαίου, διυλιστήρια και αεροδρόμια.