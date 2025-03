Κάλεσμα στην Ουκρανία να διεξάγει εκλογές έκανε την Πέμπτη (06/03) ο Ίλον Μασκ με ανάρτησή του στο X, σημειώνοντας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ο Ζελένσκι θα έχανε και μάλιστα με συντριπτική διαφορά.

«Η Ουκρανία πρέπει να διεξαγάγει εκλογές. Ο Ζελένσκι θα έχανε με συντριπτική διαφορά» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ukraine needs to hold an election.



Zelensky would lose by a landslide. https://t.co/P8e2NFOqYs