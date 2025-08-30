Η Ουκρανία κατέστρεψε ρωσική αποθήκη εκρηκτικών - «Εξαπολύουμε επιθέσεις σε όλο το μέτωπο» λένε οι Ρώσοι

Η Ουκρανία κατέστρεψε μια ρωσική αποθήκη εκρηκτικών 128 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, σύμφωνα με μια έκθεση.

Η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της χώρας επιτέθηκε στην υπόγεια αποθήκη στο χημικό εργοστάσιο Alexin στην περιοχή Tula, δήλωσε πηγή της υπηρεσίας στον Kyiv Independent.

Πυρίτιδα και μια σκόνη που χρησιμοποιείται στην παραγωγή φορητών όπλων, πυροβολικού και πυραυλοκινητήρων ήταν αποθηκευμένα εκεί, είπε η πηγή.

Οι ρωσικές αρχές δήλωσαν ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναχαιτίστηκε στην περιοχή.

Γκερασίμοφ: Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπολύουν επιθέσεις σε όλο το μέτωπο της Ουκρανίας

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές δυνάμεις διεξάγουν αδιάκοπη επίθεση κατά μήκος σχεδόν ολόκληρου του μετώπου στην Ουκρανία και έχουν το «στρατηγικό πλεονέκτημα», δήλωσε το Σάββατο ο αρχηγός του ρωσικού γενικού επιτελείου.

«Η συνδυασμένη ομάδα στρατευμάτων συνεχίζει μια αδιάκοπη επίθεση κατά μήκος σχεδόν ολόκληρου του μετώπου», δήλωσε ο στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ στους αναπληρωτές του σε μια ομιλία που δημοσίευσε το Υπουργείο Άμυνας. «Προς το παρόν, το στρατηγικό πλεονέκτημα ανήκει εξ ολοκλήρου στις ρωσικές δυνάμεις».

Η Ρωσία ενέτεινε τις αεροπορικές επιδρομές σε πόλεις και κωμοπόλεις της Ουκρανίας πολύ πίσω από τις γραμμές του μετώπου αυτό το καλοκαίρι και συνέχισε μια σφοδρή επίθεση σε μεγάλο μέρος της ανατολικής χώρας, προσπαθώντας να κερδίσει περισσότερο έδαφος στον πόλεμο που διεξάγει εδώ και 3,5 χρόνια στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, την Πέμπτη σκότωσαν τουλάχιστον 23 άτομα και τραυμάτισαν 38, σύμφωνα με ουκρανικούς αξιωματούχους.

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την υποδοχή του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε μια σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, μια συνάντηση που η Ουάσιγκτον ήλπιζε ότι θα προωθούσε τις προσπάθειές του να τερματίσει τη σύγκρουση.

Η Μόσχα αρνείται ότι στοχεύει αμάχους. Ουκρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι δεκάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί σε ρωσικές επιθέσεις σε πυκνοκατοικημένες περιοχές τους τελευταίους μήνες, και χιλιάδες από την έναρξη του πολέμου.

Ο Γκερασίμοφ δήλωσε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε 76 στοχευμένες επιθέσεις σε ουκρανικές στρατιωτικές-βιομηχανικές εγκαταστάσεις την άνοιξη και το καλοκαίρι, με έμφαση στην καταστροφή εγκαταστάσεων όπου παράγονται συστήματα πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και drones.

Ο Γκερασίμοφ δήλωσε ότι η Μόσχα ελέγχει πλέον το 99,7% της ανατολικής περιοχής Λουγκάνσκ της Ουκρανίας, το 79% της ανατολικής περιοχής Ντόνετσκ, το 74% της περιοχής Ζαπορίζια και το 76% της περιοχής Χερσόν.

Από τον Μάρτιο, η Ρωσία έχει καταλάβει περισσότερα από 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα (1.351 τετραγωνικά μίλια) ουκρανικού εδάφους και έχει πάρει τον έλεγχο 149 χωριών, είπε.

Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν αυτό το μήνα να πιέζουν την νοτιοανατολική περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, σύμφωνα με χάρτες ανοιχτής πηγής. Ο Γκερασίμοφ είπε ότι επτά χωριά της περιοχής βρίσκονται πλέον υπό ρωσικό έλεγχο.