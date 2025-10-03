Η Ολλανδία καλείται να επανεξετάσει την απαγόρευση εξαγωγής όπλων στο Ισραήλ

Η κυβέρνηση της Ολλανδίας θα πρέπει να επανεξετάσει την πολιτική απαγόρευσης εξαγωγής όπλων προς το Ισραήλ, όπως αποφάσισε την Παρασκευή το Ανώτατο Δικαστήριο της ευρωπαϊκής χώρας.

Σύμφωνα με το Reuters, το Δικαστήριο δεν επικύρωσε την απαγόρευση εξαγωγής εξαρτημάτων για μαχητικά αεροσκάφη F-35 που είχε διατάξει πέρυσι ένα κατώτερο δικαστήριο, αλλά δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αξιολογήσει η ίδια εάν υπάρχει κίνδυνος τα εξαρτήματα των αεροσκαφών να χρησιμοποιηθούν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Έδωσε στην κυβέρνηση προθεσμία έξι εβδομάδων για να πραγματοποιήσει αυτή την επανεξέταση, κατά τη διάρκεια της οποίας η εξαγωγή εξαρτημάτων μαχητικών αεροσκαφών θα εξακολουθήσει να απαγορεύεται.

«Εφ' όσον ο υπουργός δεν λάβει νέα απόφαση σχετικά με την άδεια εξαγωγής, η τρέχουσα άδεια παραμένει σε ισχύ και η εξαγωγή ανταλλακτικών F-35 προς το Ισραήλ δεν επιτρέπεται», δήλωσε ο προεδρεύων δικαστής Μαρτίν Πολάκ.

Τον Φεβρουάριο του 2024, το Εφετείο της Χάγης διέταξε την κυβέρνηση να σταματήσει την εξαγωγή εξαρτημάτων μαχητικών αεροσκαφών, κρίνοντας ότι υπήρχε σαφής κίνδυνος τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 του Ισραήλ να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η απόφαση της Παρασκευής που ανέτρεψε την εντολή αυτή υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε επανεξέταση της άδειας εξαγωγής θα πρέπει να εξετάζει πιθανές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

«Εάν ο υπουργός κρίνει ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος τα προς εξαγωγή εμπορεύματα να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, δεν μπορεί πλέον να επιτρέψει τη χρήση της άδειας», ανέφερε το δικαστήριο.