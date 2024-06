Η Νόα Αργκαμάνι κρατούνταν αιχμάλωτη στο σπίτι εικονολήπτη του Al-Jazeera

Η Αργκαμάνι, η οποία απελευθερώθηκε σε μια ηρωική επιχείρηση διάσωσης ομήρων, μαζί με άλλους τρεις αιχμαλώτους, φέρεται να κρατούνταν στο σπίτι ενός εικονολήπτη, συντάκτη και δημοσιογράφου του Al-Jazeera, ο οποίος εξουδετερώθηκε προσπαθώντας να αποτρέψει τη διάσωση της Νόα.



«Η 26χρονη Νόα Αργκαμάνι κρατούνταν αιχμάλωτη στο σπίτι του Αμπντάλα Αλτζαμάλ, ενός φωτορεπόρτερ και συγγραφέα/εκδότη τόσο για το Al-Jazeera όσο και για το Παλαιστινιακό Χρονικό», ανέφερε το Open Source Intelligence Monitor σε πρόσφατη ανάρτηση του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

