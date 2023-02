Η πρώην κυβερνήτρια της Νότιας Καρολίνας Νίκι Χέιλι θα διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις εκλογές του 2024, κόντρα στον Ντόναλντ Τραμπ, που ήταν κάποτε το αφεντικό της, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε σήμερα η ίδια στη δημοσιότητα.

«Είμαι η Νίκι Χέιλι και είμαι υποψήφια για πρόεδρος», λέει στο βίντεο η πρώην πρεσβευτής του Τραμπ στα Ηνωμένα Έθνη.

Get excited! Time for a new generation.



Let’s do this! 👊 🇺🇸 pic.twitter.com/BD5k4WY1CP