Η Μόσχα επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις πετρελαίου της Ουκρανίας - Ζελένσκι: Κυρώσεις σε προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους

Ζημιές προκλήθηκαν έπειτα από επίθετη της Ρωσίας σε εγκαταστάσεις της βασικής εταιρείας πετρελαίου και αερίου της Ουκρανίας, της Naftogaz, στην ανατολική περιφέρεια Πολτάβα στη διάρκεια της νύχτας.

«Η επίθεση ήταν η 19η στοχευμένη ρωσική επίθεση στις εγκαταστάσεις του ομίλου από τις αρχές του έτους», ανέφερε η Naftogaz σε σημερινή ανακοίνωσή της, χωρίς να διευκρινίζει ποιες εγκαταστάσεις χτυπήθηκαν.

Ζελένσκι: Η Ουκρανία επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι επιβάλλει κυρώσεις σε κάποιους ξένους κατασκευαστές εξαρτημάτων για ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους που χρησιμοποιούνται κατά της Ουκρανίας.

«Η παραγωγή αυτών των όπλων θα ήταν αδύνατη χωρίς κρίσιμης σημασίας ξένα εξαρτήματα, τα οποία οι Ρώσοι συνεχίζουν να αποκτούν παρακάμπτοντας τις κυρώσεις», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ.

«Εισάγουμε νέες κυρώσεις ακριβώς σε βάρος αυτών των εταιριών –προμηθευτές εξαρτημάτων καθώς και κατασκευαστές πυραύλων και drone. Εχω υπογράψει τις σχετικές αποφάσεις», σημείωσε.

Overnight into Saturday, Russia carried out another massive attack on Ukraine, deploying over 400 drones and nearly 40 missiles of various types. Producing this weaponry would be impossible without critical foreign components, which the Russians continue to obtain by… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2026

Σύμφωνα με δύο διατάγματα που δημοσιοποιήθηκαν από την ουκρανική προεδρία, στόχος των κυρώσεων είναι, μεταξύ άλλων, αρκετές κινεζικές εταιρίες καθώς και εταιρίες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Παναμά.

Παρά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του 4ετούς πολέμου, η Ρωσία έχει εντείνει τη σφοδρότητα και τον αριθμό των πληγμάτων με πυραύλους και drones στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, εστιάζοντας τις επιθέσεις της στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών.

Ο Ζελένσκι δήλωσε μέσω Χ ότι την περασμένη εβδομάδα η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 2.000 επιθέσεις με drones, 1.200 κατευθυνόμενες βόμβες και 116 πυραύλους διαφόρων τύπων κατά ουκρανικών πόλεων και χωριών.

Τα πλήγματα σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και υποσταθμούς έχουν αφήσει ολόκληρες περιοχές χωρίς ρεύμα και θέρμανση, με τις διακοπές στην πρωτεύουσα Κίεβο να διαρκούν έως και 20 ώρες.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι επέβαλε κυρώσεις σε βάρος του ρωσικού χρηματοπιστωτικού τομέα και φορέων που στηρίζουν τη ρωσική αγορά κρυπτονομισμάτων.