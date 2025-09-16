Η Microsoft επενδύει 30 δισ. δολάρια στη Βρετανία τα επόμενα τέσσερα χρόνια

Η Microsoft δεσμεύεται να επενδύσει το ποσό των 30 δισ. δολαρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του αμερικανικού τεχνολογικού «κολοσσού, Μπραντ Σμιθ, την Τρίτη σε δημοσιογράφους.

Οι δηλώσεις του Σμιθ έγιναν καθώς αναμένεται την Τετάρτη η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στη Βρετανία και η συνάντηση του με τον ηγέτη του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Ο Σμιθ υπογράμμισε πως η Microsoft «ενθαρρύνεται» από τις προσπάθειες της βρετανικής κυβέρνησης για την ενίσχυση του επιχειρηματικού κλίματος, αφού η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού της χώρας απέσυρε την αντίθεσή της στην εξαγορά της Activision Blizzard από τη Microsoft το 2023.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Microsoft θα αυξήσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 15,5 δισεκατομμύρια δολάρια και θα φέρει 23.000 προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο, είπε ο Σμιθ.