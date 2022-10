Η μεγάλη «έξοδος» της Χερσώνας: Θα απομακρύνονται 10.000 άνθρωποι την ημέρα

Ο διοικητής της προσαρτημένης ουκρανικής περιοχής Χερσώνας δήλωσε ότι οι αρχές σχεδιάζουν να απομακρύνουν περίπου 50-60.000 ανθρώπους τις επόμενες έξι ημέρες εν μέσω κλιμάκωσης της πίεσης από μια ουκρανική αντεπίθεση. Ανακοινώθηκε επίσης ότι απαγορεύεται η είσοδος αμάχων στην πόλη για επτά μέρες.

Russia begins evacuation of key Ukrainian city of Kherson, seized during invasion, as Kyiv's forces counter-attack https://t.co/99cdCg44ht