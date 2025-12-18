Η Lufthansa προωθεί τις νέες premium θέσεις της για να αυξήσει τις πωλήσεις

Η Lufthansa σχεδιάζει να αξιοποιήσει τη ζήτηση επιβατών των ΗΠΑ, επεκτείνοντας τις διατλαντικές πτήσεις και προωθώντας τις νέες premium θέσεις της, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της, Carsten Spohr, στο Reuters.

«Καταφέραμε να μετατοπίσουμε τα σημεία πώλησής μας, με σχεδόν το 60% να προέρχεται πλέον από τις ΗΠΑ και μόνο το 40% από την Ευρώπη, ενώ για πολλά χρόνια ίσχυε το αντίθετο», δήλωσε σε συνέντευξη στα γραφεία της Lufthansa στη Φρανκφούρτη. Ο Spohr είπε ότι μεγάλο μέρος της επέκτασης στις ΗΠΑ προήλθε από μικρότερες πόλεις, σε αντίθεση με κόμβους όπως η Νέα Υόρκη.

Η Lufthansa, για παράδειγμα, θα αυξήσει τις πτήσεις της από τη Φρανκφούρτη προς το Ράλεϊ-Ντάραμ της Βόρειας Καρολίνας σε καθημερινές πτήσεις το επόμενο έτος, από τρεις την εβδομάδα, και θα επεκτείνει τις πτήσεις από τη Φρανκφούρτη προς το Σαιντ Λούις του Μισούρι σε πέντε πτήσεις την εβδομάδα, από τρεις.

«Αυτό δείχνει τη δύναμη της αγοράς των ΗΠΑ και το ενδιαφέρον για πτήσεις με ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες προς την Ευρώπη», δήλωσε ο Spohr, αναφέροντας τις αυξανόμενες επιχειρηματικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων της Bayer στο Σαιντ Λούις και των αυτοκινητοβιομηχανιών στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας. «Δεν είναι οι τουρίστες που γεμίζουν τις πτήσεις μας», πρόσθεσε.

Η Lufthansa παρουσίασε πρόσφατα το νέο κάθισμα Allegris, το οποίο, σύμφωνα με τον Spohr, θα μπορούσε να επιτρέψει διψήφια αύξηση των αποδόσεων για το premium προϊόν της. «Η εισαγωγή του Allegris στη Lufthansa ... θα μας επιτρέψει να επωφεληθούμε από αυτή την εστίαση στην premium κίνηση», δήλωσε ο Spohr.

Ο διευθύνων σύμβουλος δήλωσε στο Reuters ότι η Lufthansa σχεδιάζει να αυξήσει τη χωρητικότητα σε βασικές διεθνείς διαδρομές μεγάλων αποστάσεων κατά 6% το επόμενο έτος, καθώς αναμένει να παραλάβει ένα νέο αεροσκάφος ευρείας ατράκτου κάθε δύο εβδομάδες.

Στο μεταξύ, οι μετοχές της Lufthansa σημείωσαν άνοδο 1,29% στις 13:52 GMT.

Ο Spohr ελπίζει ότι τα νέα αεροσκάφη θα συμβάλουν στην τόνωση της ανάπτυξης, η οποία έχει παρεμποδιστεί τα τελευταία χρόνια από τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις από τους κατασκευαστές αεροσκαφών Boeing BA.N και Airbus AIR.PA.

Οι καθυστερήσεις έχουν συμβάλει στις ζημίες της βασικής γερμανικής αεροπορικής εταιρείας και, ως αποτέλεσμα, η τιμή της μετοχής της έχει μείνει πίσω από τους ανταγωνιστές της Air France-KLM και British Airways-ιδιοκτήτρια IAG.

Προβλέψεις για το 2026

Ο Spohr δήλωσε ότι αναμένει η ζήτηση στον κλάδο να παραμείνει σταθερή και οι τιμές των εισιτηρίων να παραμείνουν σταθερές ή να αυξηθούν περαιτέρω, δεδομένων των περιορισμών στην προσφορά.

«Θα υποθέσω ότι οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές, τουλάχιστον, επειδή βλέπουμε ότι το πολύ υγιές περιβάλλον ζήτησης σε όλο τον κόσμο, σε σχεδόν όλες τις αγορές μας, αντιμετωπίζει μια κάπως περιορισμένη προσφορά λόγω των καθυστερήσεων στις παραδόσεις των αεροσκαφών», είπε.

Ωστόσο, παρά τις θετικές προοπτικές, ο Spohr επέμεινε ότι, μετά την εστίαση στη σταθεροποίηση των λειτουργιών φέτος, το 2026 θα επικεντρωθεί στην αποδοτικότητα για τη Lufthansa.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά η αεροπορική εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει 4.000 απολύσεις στο διοικητικό προσωπικό.

Ο Spohr δήλωσε ότι έπειτα από ένα ακόμη έτος μετασχηματισμού, είναι αισιόδοξος ότι ο όμιλος θα βρίσκεται σε καλό δρόμο για υψηλότερη αύξηση των περιθωρίων κέρδους προς το τέλος της δεκαετίας.