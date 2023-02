Κατάρρευση του συστήματος πληροφορικής της Lufthansa: Χάος στα αεροδρόμια

Ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε εκατοντάδες πτήσεις σε όλον τον κόσμο και χάος στα αεροδρόμια της Γερμανίας προκαλεί από το πρωί η κατάρρευση του συστήματος πληροφορικής της αεροπορικής εταιρείας Lufthansa. Στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δεν πραγματοποιείται καμία προσγείωση.

Η εταιρεία, με ανακοίνωσή της στο Twitter, ενημερώνει το κοινό για το πρόβλημα και εξηγεί ότι η διαδικασία Check-in θα γίνεται χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο ωστόσο είναι απολύτως απαραίτητο για την απογείωση των αεροσκαφών.

