Η Λιθουανία κλείνει το αεροδρόμιο της Βίλνιους λόγω ύποπτων αντικειμένων στον εναέριο χώρο - Το τέταρτο περιστατικό αυτή την εβδομάδα

Η Λιθουανία, μέλος του ΝΑΤΟ, έκλεισε την Κυριακή το αεροδρόμιο της Βίλνιους και τα σύνορα με τη Λευκορωσία, αφού αρκετά αντικείμενα, που αναγνωρίστηκαν πιθανότατα ως μπαλόνια ηλίου, εισήλθαν στον εναέριο χώρο της, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Πρόκειται για το τέταρτο αυτού του είδους περιστατικό αυτήν την εβδομάδα.

Η Λιθουανία δήλωσε ότι τα μπαλόνια αποστέλλονται από λαθρεμπόρους που μεταφέρουν παράνομα τσιγάρα, αλλά κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς δεν σταματά αυτήν την πρακτική.

Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανεστάλη έως τις 23:40 GMT, ενώ τα σύνορα με τη Λευκορωσία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Ασφαλείας της Λιθουανίας τη Δευτέρα, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Το αεροδρόμιο της Βίλνιους είχε επίσης κλείσει την Τρίτη, την Παρασκευή και το Σάββατο αυτής της εβδομάδας, καθώς και στις 5 Οκτωβρίου, κάθε φορά λόγω μπαλονιών που εισέρχονταν στον εναέριο χώρο της πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές.

Τις τελευταίες εβδομάδες αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη, όπως στην Κοπεγχάγη, το Μόναχο και τις Βαλτικές χώρες, έκλεισαν επειδή θεάθηκαν στον εναέριο χώρο τους μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα αντικείμενα.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ινγκα Ρουγκινιένε είπε την Παρασκευή ότι η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσει την κατάσταση.





