Η Λιθουανία ανακήρυξε no-fly zone κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Η Λιθουανία, μέλος του ΝΑΤΟ, ανακήρυξε ζώνη απαγόρευσης πτήσεων (no-fly zone) μήκους 90 χιλιομέτρων κοντά στην πρωτεύουσά της, κατά μήκος των συνόρων της χώρας με τη Λευκορωσία, ως απάντηση στην είσοδο drones από εκεί.

«Αυτό έγινε λόγω της κατάστασης της ασφάλειας και των απειλών για την κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για την πολιτική αεροπορία λόγω παραβιάσεων του εναέριου χώρου από μη επανδρωμένα αεροσκάφη», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της χώρας στο Reuters.

Η ζώνη απαγόρευσης πτήσεων θα επιτρέψει στις ένοπλες δυνάμεις της Λιθουανίας να αντιδράσουν σε παραβιάσεις του εναέριου χώρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Λιθουανία έχει σύνορα μήκους 679 χιλιομέτρων με τη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Ρωσίας. Η πρωτεύουσα Βίλνιους βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Η ζώνη απαγόρευσης πτήσεων δημιουργήθηκε στις 14 Αυγούστου και εκτείνεται από το έδαφος έως τα 12.000 πόδια, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αρχής αεροναυτιλίας. Τα αεροσκάφη που βρίσκονται σε αυτή τη ζώνη διατρέχουν «κίνδυνο αναχαίτισης και/ή εμπλοκής σε περίπτωση εισόδου».

Η Λιθουανία ζήτησε από το ΝΑΤΟ να ενισχύσει την αεροπορική άμυνα της, μετά την εισβολή δύο μη επανδρωμένων στρατιωτικών αεροσκαφών, τα οποία αναγνωρίστηκαν ως drones Gerbera, κατασκευασμένα από τη Ρωσία και χρησιμοποιούμενα εναντίον της Ουκρανίας, τα οποία εισέβαλαν στη Λιθουανία από τη Λευκορωσία τον Ιούλιο και συνετρίβησαν.

Στο πιο πρόσφατο περιστατικό, στις 28 Ιουλίου, ένα drone οπλισμένο με 2 κιλά εκρηκτικά πέταξε πάνω από το Βίλνιους πριν συντριβεί σε μια στρατιωτική περιοχή εκπαίδευσης που χρησιμοποιείται από τον γερμανικό στρατό, περίπου 100 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το drone πιθανότατα κατευθύνθηκε από τη Ρωσία προς την Ουκρανία, αλλά αποπροσανατολίστηκε από τα αμυντικά συστήματα της Ουκρανίας.

Ένα άλλο drone Gerbera εισήλθε στη Λιθουανία από τη Λευκορωσία στις 10 Ιουλίου, με αποτέλεσμα ο τότε πρωθυπουργός Γκιντάουτας Παλούκας και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Σαούλιους Σκβερνέλις να μεταφερθούν προσωρινά σε καταφύγια, πριν οι αρχές διαπιστώσουν ότι το drone δεν ήταν επικίνδυνο.

Πολωνοί αξιωματούχοι ανέφεραν την Τετάρτη ότι ένα ρωσικό drone συνετρίβη σε ένα χωράφι στην ανατολική Πολωνία, ένα περιστατικό που ο υπουργός Άμυνας της χώρας χαρακτήρισε ως πρόκληση.

Η Εσθονία έχει θεσπίσει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων κατά μήκος όλων των συνόρων της με τη Ρωσία από τις 31 Ιουλίου έως τις 25 Αυγούστου, επικαλούμενη «δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών», σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εσθονικής αρχής αεροναυτιλίας.