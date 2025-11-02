Η κινηματογραφική ληστεία ιστορικών κοσμημάτων αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων από το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι τον περασμένο μήνα πραγματοποιήθηκε από μικροεγκληματίες και όχι από επαγγελματίες του οργανωμένου εγκλήματος, δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού την Κυριακή.

Ένα πρωινό Κυριακής πριν από δύο εβδομάδες, δύο άνδρες στάθμευσαν ένα φορτηγό μετακομίσεων έξω από το Λούβρο, ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο, έσπασαν ένα παράθυρο, άνοιξαν θήκες εκθεμάτων με γωνιακούς τροχούς και στη συνέχεια έφυγαν πάνω σε σκούτερ που οδηγούσαν δύο συνεργοί τους, σε μια ληστεία διάρκειας λιγότερο από επτά λεπτά.

Με τρεις από τους τέσσερις ύποπτους να θεωρούνται πλέον υπό κράτηση και τα κοσμήματα να παραμένουν αγνοούμενα, τα προφίλ τους δεν μοιάζουν με αυτά των επαγγελματιών γκανγκστερ τύπου «Ocean’s Eleven», αλλά με μικροεγκληματίες από τις φτωχές βόρειες συνοικίες του Παρισιού, σύμφωνα με τις αρχές.

«Δεν πρόκειται ακριβώς για καθημερινή παραβατικότητα… αλλά για ένα είδος παραβατικότητας που γενικά δεν συνδέουμε με τα ανώτερα στρώματα του οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκώ, στο franceinfo radio.

Πρόσθεσε ότι τα προφίλ των τεσσάρων ανθρώπων που έχουν τεθεί υπό κράτηση μέχρι στιγμής – συμπεριλαμβανομένης της φίλης ενός από τους ύποπτους – δεν είναι τυπικά των επαγγελματιών του οργανωμένου εγκλήματος που μπορούν να εκτελέσουν πολύπλοκες επιχειρήσεις.

«Είναι σαφώς ντόπιοι. Όλοι ζουν περισσότερο ή λιγότερο στη Σείν-Σεν-Ντινί», είπε, αναφερόμενη σε μια χαμηλού εισοδήματος περιοχή στα βόρεια του Παρισιού.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης έχουν υποθέσει ότι οι ληστές ήταν ερασιτέχνες, καθώς άφησαν το πιο πολύτιμο από τα κοσμήματα – το στέμμα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, φτιαγμένο από χρυσό, σμαράγδια και διαμάντια – κατά τη διαφυγή τους, άφησαν εργαλεία και άλλα αντικείμενα στο σημείο, και δεν έκαψαν το φορτηγό μεταφορών πριν φύγουν.

Μια εβδομάδα μετά τη ληστεία, η αστυνομία συνέλαβε δύο άνδρες που θεωρούνταν οι δράστες της εισβολής στο Λούβρο – έναν 34χρονο Αλγερινό που ζει στη Γαλλία από το 2010 και συνελήφθη ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία, και έναν 39χρονο που ήδη τελούσε υπό δικαστική επίβλεψη για σοβαρή κλοπή.

Και οι δύο ζουν στο Ομπερβιλιέ, στα βόρεια του Παρισιού, και έχουν «μερικώς παραδεχθεί» τη συμμετοχή τους, δήλωσε η Μπεκώ την προηγούμενη εβδομάδα.

Άλλοι δύο ύποπτοι, ένας 37χρονος άνδρας και μια 38χρονη γυναίκα, συνελήφθησαν στις 29 Οκτωβρίου και κατηγορήθηκαν το Σάββατο.