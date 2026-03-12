Η Κύπρος στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής αποτροπής στην Ανατολική Μεσόγειο

Στις 28 Φεβρουαρίου 2026, οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν εγκαινίασαν έναν πόλεμο που, μέσα σε λίγες ημέρες, διεύρυνε το γεωγραφικό του αποτύπωμα πολύ πέρα από το ιρανικό έδαφος. Ακόμη και εκεί όπου η Ευρώπη δεν συμμετέχει επιχειρησιακά, αναγκάζεται να «στέκεται» στρατηγικά: να προστατεύει πολίτες, υποδομές, θαλάσσιες οδούς εμπορίου και ενεργειακές ροές, σε ένα περιβάλλον όπου η κλιμάκωση αγγίζει άμεσα ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η Κύπρος άλλαξε ρόλο με τρόπο απότομο και ορατό. Από ενεργειακός και διπλωματικός κόμβος της Ανατολικής Μεσογείου, μετατρέπεται σε στρατηγικό προκεχωρημένο φυλάκιο της Ευρώπης στο άμεσο περίγραμμα της Μέσης Ανατολής. Το καθοριστικό στοιχείο είναι η μετατροπή του νησιού σε λειτουργική πλατφόρμα άμυνας, επιτήρησης και υποστήριξης επιχειρήσεων σε ζώνη όπου διακυβεύονται η ελευθερία ναυσιπλοΐας, η ενεργειακή ασφάλεια και η αξιοπιστία της ευρωπαϊκής αποτροπής.

Το επεισόδιο στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου

Το σημείο καμπής δεν ήταν μια διπλωματική δήλωση· ήταν ένα επιχειρησιακό γεγονός. Drone ιρανικής κατασκευής τύπου Shahed, που σύμφωνα με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο, εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο, πιθανότατα από δυνάμεις της Χεζμπολάχ (αν και ορισμένες πηγές δεν αποκλείουν άμεση εμπλοκή του IRGC)μ ενώ το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ως πιθανό και σημείο εκτόξευσης το δυτικό Ιράκ, χωρίς να καταλήξει οριστικά, έπληξε υποδομή στη βάση RAF Ακρωτήρι τη νύχτα της 1ης προς 2ας Μαρτίου 2026, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές.

Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι το drone δεν εκτοξεύτηκε από ιρανικό έδαφος. Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι η Βάση Ακρωτηρίου δεν αποτελεί έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας ούτε της ΕΕ: είναι βρετανικό κυρίαρχο έδαφος (Sovereign Base Area), βάσει της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης του 1960, που διατηρήθηκε για λόγους βρετανικής στρατηγικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στρατηγικά ευρωπαϊκό, τυπικά βρετανικό: η ιδιόμορφη αυτή νομική θέση επιδείνωσε τη σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ Λονδίνου, Λευκωσίας και Βρυξελλών.

Το επεισόδιο έθεσε το νησί σε καθεστώς υψηλού συναγερμού: μη-αναγκαία μέλη προσωπικού και οικογένειες εκκενώθηκαν προσωρινά, ενώ βρετανικά Typhoon και F-35 αναχαίτισαν δύο επιπλέον drones. Το πλήγμα αντιμετωπίστηκε ως η πρώτη άμεση προβολή του πολέμου σε έδαφος εντός ευρωπαϊκού γεωπολιτικού χώρου.

Ένα επιχειρησιακό «άγγιγμα» που άλλαξε τη φύση της ευρωπαϊκής εμπλοκής από διπλωματική σε υλική. Η Κύπρος παύει να είναι «περιφερειακός παρατηρητής» και μετατρέπεται σε χώρα-δέκτη κινδύνου. Ακολούθησαν αλυσιδωτές αντιδράσεις: το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε αν και με μεγάλη καθυστέρηση αποστολή του αντιτορπιλικού HMS Dragon με ελικόπτερα Wildcat· η Ελλάδα ανέπτυξε τις φρεγάτες Κίμων και Ψαρά μαζί με τέσσερα F-16· η Γαλλία ανέπτυξε τη φρεγάτα Languedoc, χερσαία μονάδα αεράμυνας και ανακοίνωσε τη μεταφορά του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle, μέρος μιας κινητοποίησης σχεδόν δώδεκα πολεμικών πλοίων συνολικά, σύμφωνα με τον Μακρόν. Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία ανακοίνωσαν επίσης αναπτύξεις ναυτικών μέσων αεράμυνας.

Το επεισόδιο ανέδειξε και μια λιγότερο συζητημένη αλλά κρίσιμη διάσταση: τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Λευκωσία εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της επίθεσης και οι επιχειρησιακές εξελίξεις γύρω από τις βρετανικές βάσεις έγιναν χωρίς προηγούμενη ουσιαστική ενημέρωση της κυπριακής κυβέρνησης, προκαλώντας διπλωματική τριβή.

Η αντίδραση του Λονδίνου κρίθηκε από ορισμένους κύκλους ως καθυστερημένη σε σύγκριση με την ταχύτερη κινητοποίηση Γαλλίας και Ελλάδας. Σε αυτό το πλαίσιο, η εντατική διπλωματική κινητικότητα του προέδρου Χριστοδουλίδη αποκτά πρόσθετη σημασία: η Λευκωσία επιχειρεί να ενισχύσει την αποτρεπτική παρουσία στο νησί μέσω συνεργασιών με την ΕΕ και τις ΗΠΑ, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα σαφές μήνυμα ότι, εφόσον το Λονδίνο δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να λειτουργήσει πλήρως ως παράγοντας στρατηγικής προστασίας ολόκληρου του νησιού, η Κυπριακή Δημοκρατία θα αναζητήσει συμπληρωματικές εγγυήσεις από τους ευρωπαϊκούς και διατλαντικούς της εταίρους.

Η νέα στρατηγική αξία της Κύπρου

Η Κύπρος λειτουργεί σήμερα ως κρίσιμος χώρος σε πέντε διαστάσεις. Πρώτον, ως πλατφόρμα αεράμυνας, αναχαίτισης απειλών, επιτήρησης και διαχείρισης κρίσεων, όχι μόνο κρούσεων. Οι αναπτύξεις μαχητικών, φρεγατών και αντι-drone μέσων αποδεικνύουν ότι το νησί εντάσσεται σε ένα «πλέγμα προστασίας» της Ανατολικής Μεσογείου.

Δεύτερον, ως κόμβος επιτήρησης θαλάσσιων γραμμών επικοινωνίας: η ενεργειακή ασφάλεια και η αδιατάρακτη ναυσιπλοΐα αποτελούν άμεσο οικονομικό συμφέρον για την Ευρώπη, και η Ανατολική Μεσόγειος είναι κρίσιμη δίοδος.

Τρίτον, η ενεργειακή διάσταση: η Κύπρος είχε επενδύσει στον ρόλο ενεργειακού κόμβου μέσω συνεργασιών που συνδέουν κοιτάσματα της κυπριακής ΑΟΖ με αιγυπτιακές υποδομές υγροποίησης για επανεξαγωγή στην Ευρώπη.

Τέταρτον, λειτουργεί ως κόμβος εκκένωσης και ανθρωπιστικών διαδρόμων. Η εμπειρία με τη Γάζα αποδεικνύει ότι η «ήπια ισχύς» της γεωγραφίας μετατρέπεται σε σκληρή ανάγκη κρίσης. Πέμπτον, αναδύεται η περιφερειακή αποτροπή: η ικανότητα να αποτρέπεις επόμενα χτυπήματα, να μειώνεις την πιθανότητα κλιμάκωσης και να δείχνεις ότι ένα πλήγμα σε έδαφος ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας θα επιφέρει πολιτικό, διπλωματικό και επιχειρησιακό κόστος, υλικό υπόστρωμα που η γαλλική ανάπτυξη και η προθυμία άλλων να ενισχύσουν την άμυνα της Κύπρου ήδη παρέχουν.

Η τριμερής στην Πάφο: Αποτροπή σε σκηνοθεσία

Η «εικόνα που μιλά» δυνατότερα: η τριμερής παρουσία Μακρόν, Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Γιατί στην Κύπρο; Διότι το μήνυμα από μια πρωτεύουσα είναι πολιτικό· το μήνυμα από μια στρατιωτική βάση είναι στρατηγικό. Η επιλογή χώρου άμεσα συνδεδεμένου με αεροπορική κινητοποίηση και αεράμυνα μετατρέπει τη συνάντηση από «επίσκεψη αλληλεγγύης» σε σκηνοθεσία αποτροπής: η Ευρώπη δείχνει ότι κατανοεί τι διακυβεύεται και διαθέτει επιχειρησιακό βάρος δίπλα σε κράτος-μέλος. Η φυσική παρουσία κορυφαίου ηγέτη σε χώρο αυξημένου κινδύνου λειτουργεί ως «σήμα δέσμευσης», ιδίως όταν συνοδεύεται από ανακοινωμένες αναπτύξεις πολλαπλών πολεμικών πλοίων, συστημάτων αεράμυνας και αποστολών προστασίας ναυσιπλοΐας.

Η φράση που «κλείδωσε» τον συμβολισμό ήταν η δήλωση Μακρόν: «Όταν δέχεται επίθεση η Κύπρος, δέχεται επίθεση η Ευρώπη». Ο Χριστοδουλίδης ανταποκρίθηκε: «Η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει η ασφάλεια της Ευρώπης, σημαίνει συλλογική ευθύνη». Ο Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «Από την πρώτη στιγμή έθεσα την ασφάλεια της Κύπρου ως εθνική μου προτεραιότητα» και ότι «Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ μόνη», δήλωση που αντικατοπτρίζει την αναβάθμιση του ελληνοκυπριακού άξονα σε επίπεδο ουσιαστικής αμυντικής δέσμευσης.

Τα μηνύματα προς όλους τους παίκτες

Προς την Τεχεράνη: το ρίσκο οριζόντιας κλιμάκωσης σε έδαφος ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας δεν θα μείνει αναπάντητο, η Ευρώπη δεν θα είναι παθητικός κομπάρσος όταν πλήττονται συμφέροντα και εγκαταστάσεις της περιοχής της.

Προς την Άγκυρα: η αυξημένη ευρωπαϊκή εμπλοκή στην ασφάλεια της Κύπρου μεταβάλλει την ισορροπία συμβολισμών στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε μια περίοδο που η Λευκωσία συνδέει ανοιχτά ευρωτουρκικές προοπτικές με την κυπριακή στάση της Τουρκίας, κάθε ευρωπαϊκή «ομπρέλα» πάνω από την Κύπρο επηρεάζει το πλαίσιο πίεσης και κινήτρων.

Προς το Λονδίνο: οι κυρίαρχες βάσεις δεν είναι «τεχνικό κατάλοιπο» αλλά ενεργός γεωπολιτικός παράγοντας, και η κρίση ανέδειξε ότι η σχέση τους με τη Λευκωσία απαιτεί ουσιαστικές και όχι τυπικές διαβουλεύσεις. Η επίσκεψη του υπουργού Άμυνας Τζον Χίλι αντικατοπτρίζει τη βρετανική ανάγκη αποκλιμάκωσης της διπλωματικής τριβής και αποσαφήνισης των όρων χρήσης των βάσεων, αίτημα που η Κύπρος θέτει πλέον με αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ.

Προς τις Βρυξέλλες: η τριμερής λειτουργεί ως «υπενθύμιση υποχρέωσης». Η ΕΕ διαθέτει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας για ένοπλη επίθεση σε κράτος-μέλος, δεν ενεργοποιείται αυτόματα αλλά στηρίζεται σε πολιτική βούληση. Η δήλωση Μακρόν επιχειρεί να τη μετατρέψει από νομικό κείμενο σε πολιτικό αντανακλαστικό. Η Κύπρος, λόγω θέσης και του επεισοδίου του Ακρωτηρίου, αποτελεί την πιο χειροπιαστή δοκιμή αυτής της βούλησης.

Προς την Ουάσιγκτον: η Ευρώπη θέλει ρόλο διαμορφωτή, όχι απλού διαχειριστή συνεπειών. Η συζήτηση για αποστολές συνοδείας στη ναυσιπλοΐα συνιστά πρόπλασμα αυτόνομης ευρωπαϊκής στρατηγικής παρουσίας. Τέλος: η Κύπρος είναι κράτος-μέλος ΕΕ αλλά εκτός ΝΑΤΟ προς το παρών. Η συλλογική άμυνα του Άρθρου 5 δεν την αφορά άμεσα.

Κέρδη και κίνδυνοι για τη Λευκωσία

Τα κέρδη είναι προφανή: αναβάθμιση ρόλου, διεθνές βάρος και ενσωμάτωση σε μια ευρωπαϊκή λογική ασφάλειας που μέχρι πρόσφατα έμενε στη θεωρία. Η τριμερής λειτουργεί ως «πολιτικό κεφάλαιο»: η Κύπρος εμφανίζεται ως το σημείο στο οποίο η Ευρώπη οφείλει να αποδείξει αξιοπιστία. Η Γαλλία μετακινεί το κέντρο βάρους της παρουσίας της στην Ανατολική Μεσόγειο με ναυτικές μονάδες, αεράμυνα και επιτήρηση, ενισχύοντας το ευρωπαϊκό αποτύπωμα εκεί όπου παραδοσιακά κυριαρχούσαν οι ΗΠΑ. Ο ελληνοκυπριακός άξονας περνά από διπλωματικό σε αμυντικό, με ανάπτυξη ελληνικών μέσων και ρητή δέσμευση του πρωθυπουργού.

Ωστόσο, το κόστος είναι εξίσου πραγματικό. Πρώτον, αυξάνεται ο κίνδυνος στοχοποίησης: όσο το νησί προβάλλεται ως δυτικό «προκεχωρημένο», τόσο αποκτά αξία ως στόχος. Δεύτερον, οι βρετανικές βάσεις μετατρέπονται σε εσωτερικό και εξωτερικό «πονοκέφαλο», με δημόσιες συζητήσεις για επαναξιολόγηση του καθεστώτος τους. Τρίτον, η Λευκωσία κινείται σε λεπτή γραμμή ανάμεσα σε αμυντική θωράκιση και διατήρηση του ανθρωπιστικού και διπλωματικού της προφίλ, κεφάλαιο χτισμένο από χρόνια που μπορεί να διαβρωθεί αν το νησί ταυτιστεί πλήρως με επιχειρησιακές επιλογές τρίτων.

Το συμπέρασμα δεν είναι ότι η Κύπρος «επέλεξε» να μπει στον πόλεμο. Ο πόλεμος την έφερε, με όρους γεωγραφίας, υποδομών και συμβολισμών, στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Η επίθεση με drone στο Ακρωτήρι λειτούργησε επιταχυντικά: το νησί απέκτησε, μέσα σε ώρες, χαρακτηριστικά αυτό που μέχρι χθες συζητούσε σε επίπεδο σεναρίων.

Η τριμερής στην Πάφο ήταν η πολιτική επισημοποίηση αυτής της μετάβασης. Και η φράση Μακρόν («Όταν δέχεται επίθεση η Κύπρος, δέχεται επίθεση η Ευρώπη») δεν είναι απλώς ρητορική αλληλεγγύης: είναι προσπάθεια να «κατασκευαστεί» αποτροπή εκεί όπου η Ευρώπη ιστορικά δυσκολεύεται. Στην ταχεία, ενιαία, αποφασιστική απάντηση σε σκληρές απειλές στην περιφέρεια.

Αν αυτή η αποτροπή παγιωθεί, θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, τη γαλλική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, τη λειτουργικότητα του ελληνοκυπριακού άξονα και την ίδια τη θέση της Κύπρου ως πυλώνα ασφάλειας, ενέργειας και διπλωματίας. Αν αποτύχει, η Κύπρος κινδυνεύει να βρεθεί «προκεχωρημένη» χωρίς επαρκές βάθος στήριξης. Το νησί βρίσκεται, κυριολεκτικά και μεταφορικά, στο σημείο όπου δοκιμάζεται αν η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί την περιφέρειά της, όχι με ευχές, αλλά με στρατηγική.

*Ο Γιαακώβ Χαλιώτης είναι ιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας Group of Verified Intelligence και τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει δραστηριοποιηθεί σε μια σειρά από μεγάλους οργανισμούς, όπου ηγήθηκε ομάδων ψηφιακής επικοινωνίας, αξιοποιώντας digital analytics και insights, ώστε Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Γενικοί Διευθυντές κα ακόμαι Υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες και αποτελεσματικές αποφάσεις.

Έχει διατελέσει Digital Strategy Manager στο National Lottery του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο το 2016, εργάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας της Αγγλίας την περίοδο της πανδημίας και, στη συνέχεια, ανέλαβε τον ρόλο του Global Brand Analytics Lead στη Shell, την πετρελαϊκή εταιρεία.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο, με καταγωγή από την Κεφαλονιά.