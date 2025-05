Κυβέρνηση Τραμπ: Μόνο με επίσημο συνοδό οι δημοσιογράφοι στο Πεντάγωνο

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, εξέδωσε την Παρασκευή διαταγές που απαιτούν από τους δημοσιογράφους να έχουν επίσημη συνοδεία σε μεγάλο μέρος του κτιρίου του Πενταγώνου, στο πλαίσιο μιας σειράς περιορισμών που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ στον Τύπο.

Τα μέτρα, τα οποία ισχύουν άμεσα, απαγορεύουν την πρόσβαση σε δημοσιογράφους στα περισσότερα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Άμυνας στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, εκτός εάν έχουν επίσημη έγκριση και συνοδεία.

«Ενώ το υπουργείο παραμένει προσηλωμένο στη διαφάνεια, είναι εξίσου υποχρεωμένο να προστατεύει τις διαβαθμισμένες πληροφορίες (CSNI) και τις ευαίσθητες πληροφορίες - η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη των οποίων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των μελών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ», ανέφερε ο Χέγκσεθ σε υπόμνημα.

Χαρακτήρισε την προστασία των διαβαθμισμένων εθνικών πληροφοριών και την επιχειρησιακή ασφάλεια ως «ακλόνητη επιτακτική ανάγκη για το Υπουργείο».

Ο Σύνδεσμος Τύπου του Πενταγώνου, ένας οργανισμός μελών που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των δημοσιογράφων που καλύπτουν τον αμερικανικό στρατό, δήλωσε ότι οι νέοι κανόνες φαίνεται να αποτελούν «άμεση επίθεση στην ελευθερία του Τύπου».

«Η απόφαση φέρεται να βασίζεται σε ανησυχίες για την επιχειρησιακή ασφάλεια. Ωστόσο, το Πεντάγωνο Τύπου είχε πρόσβαση σε μη ασφαλείς, μη διαβαθμισμένους χώρους στο Πεντάγωνο επί δεκαετίες, υπό Ρεπουμπλικανικές και Δημοκρατικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, χωρίς καμία ανησυχία για την OP-SEC από την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας», ανέφερε η ανακοίνωση.

Απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ δήλωσε: «Αυτά τα ενημερωμένα μέτρα αποτελούν απαραίτητο βήμα για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών και για την προστασία των Αμερικανών ενόπλων δυνάμεών μας από κινδύνους που μπορούν να αποφευχθούν».

Από τότε που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, το Πεντάγωνο ξεκίνησε έρευνα για διαρροές, που οδήγησε στην τοποθέτηση τριών αξιωματούχων σε διοικητική άδεια.

Επιπλέον, έχει απαιτήσει από παλαιότερους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης, όπως οι New York Times, Washington Post, CNN και NBC News, να εκκενώσουν τους χώρους γραφείων τους στο Πεντάγωνο, στο πλαίσιο ενός νέου συστήματος εναλλαγής που έδωσε ευκαιρίες σε άλλα μέσα, μεταξύ των οποίων και σε μέσα φιλικά προς την κυβέρνηση Τραμπ, όπως η New York Post, το Breitbart, το Daily Caller και το One America News Network.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η κίνηση έχει στόχο να δώσει σε περισσότερα μέσα την ευκαιρία να καλύπτουν το Πεντάγωνο ως μόνιμα μέλη του δημοσιογραφικού σώματος.

Γενικότερα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εφαρμόσει δοκιμές ανιχνευτή ψεύδους για να διερευνήσει μη απόρρητες διαρροές, ενώ ορισμένοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας έχουν ενημερωθεί ότι μπορεί να απολυθούν επειδή αρνήθηκαν να υποβληθούν σε τέτοια τεστ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters.

Ο Λευκός Οίκος τονίζει ότι ο Τραμπ δεν θα ανεχθεί διαρροές στα μέσα ενημέρωσης και ότι οι υπάλληλοι που διαρρέουν πληροφορίες θα πρέπει να λογοδοτήσουν.

Η εντολή του Χέγκσεθ απαιτεί επίσης από τα μέλη του δημοσιογραφικού σώματος του Πενταγώνου να αναγνωρίσουν την ευθύνη τους να προστατεύουν τις εθνικές μυστικές υπηρεσίες και τις ευαίσθητες πληροφορίες, ενώ προβλέπει την έκδοση νέων διαπιστευτηρίων που θα τα προσδιορίζουν πιο εμφανώς ως μέλη του Τύπου.

«Αναμένουμε επίσης επικείμενη ανακοίνωση πρόσθετων μέτρων ασφαλείας και ενισχυμένου ελέγχου σχετικά με την έκδοση των διαπιστευτηρίων», καταλήγει το υπόμνημα.