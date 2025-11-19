Η κυβέρνηση Τραμπ προτείνει νέους κανόνες που περιορίζουν την προστασία απειλούμενων ειδών

Η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε την Τετάρτη τέσσερις νέους κανονισμούς που θα ανατρέψουν ρυθμίσεις της εποχής Μπάιντεν, οι οποίες είχαν ενισχύσει την προστασία ειδών υπό εξαφάνιση.

Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση ευθυγραμμίζεται με την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να αποδυναμώσει ομοσπονδιακές ρυθμίσεις που – όπως υποστηρίζει – επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις.

Οργανώσεις προστασίας της φύσης προειδοποιούν ότι οι αλλαγές θα θέσουν σε κίνδυνο την επιβίωση απειλούμενων ειδών όπως η μονάρχη πεταλούδα και ο θαλάσσιος ίππος της Φλόριντα.

Ο Νόμος για τα Απειλούμενα Είδη αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες που αποφασίζουν αν θα χορηγήσουν άδειες για εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεταλλευτικές δραστηριότητες, έργα μεταφοράς ηλεκτρισμού και άλλες επιχειρήσεις σε ομοσπονδιακές εκτάσεις και ύδατα.

Βάσει της ομοσπονδιακής νομοθεσίας, οι υπηρεσίες υποχρεούνται να αξιολογούν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προτεινόμενων δραστηριοτήτων που ενδέχεται να απειλήσουν προστατευόμενα είδη.

Οι προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα σε οικονομικές και εθνικοασφαλιστικές επιπτώσεις κατά την εξέταση του αν μια γεωγραφική περιοχή πρέπει να χαρακτηριστεί κρίσιμη για την επιβίωση ενός είδους – περιοχές που, ως «critical habitat», απαιτούν ειδική διαχείριση.

Μια άλλη πρόταση απαιτεί συγκεκριμένους κανόνες για κάθε απειλούμενο είδος, αντί της μέχρι τώρα ενιαίας προσέγγισης που προστάτευε όλα τα είδη εξ ορισμού.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι οι αναθεωρήσεις θα εξισορροπούν την προστασία της άγριας ζωής με την ανάπτυξη υποδομών.

«Οι ενέργειες αυτές επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή μας σε μια προστασία βασισμένη στην επιστήμη που δουλεύει χέρι-χέρι με τις ενεργειακές, αγροτικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες της Αμερικής», δήλωσε ο διευθυντής της Υπηρεσίας Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ, Μπράιαν Νέσβικ.

«Επαναφέροντας τη σαφήνεια και την προβλεψιμότητα, δίνουμε στη ρυθμιζόμενη κοινότητα την εμπιστοσύνη που χρειάζεται, ενώ παραμένουμε προσηλωμένοι στα αποτελέσματα ανάκαμψης και όχι στη γραφειοκρατία».

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει ότι θα επαναφέρει ρυθμιστική γλώσσα από το 2019 και το 2020, δηλαδή από την πρώτη θητεία Τραμπ. Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε επαναφέρει το 2024 τις προστασίες που είχαν τότε αποδυναμωθεί.

Από την πλευρά της, η Στέφανι Κουρόζ, αναπληρώτρια διευθύντρια κυβερνητικών σχέσεων στο Κέντρο Βιοποικιλότητας, σχολίασε: «Οι προτάσεις του Τραμπ είναι θανατική καταδίκη για το βουβάλι, τη μονάρχη πεταλούδα, τον θαλάσσιο ίππο της Φλόριντα και τόσα άλλα ζώα και φυτά που απεγνωσμένα χρειάζονται βοήθεια».

Και πρόσθεσε: «Περιμέναμε ότι ο Τραμπ θα επιτεθεί ξανά στην άγρια ζωή, αλλά αυτό το σχέδιο-χωματερή είναι πέρα για πέρα απάνθρωπο.»