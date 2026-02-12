Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να ανακαλέσει την αμερικανική νομοθεσία για το κλίμα

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει την Πέμπτη την ανάκληση της επιστημονικής διαπίστωσης ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, καταργώντας έτσι τη νομική βάση για την ομοσπονδιακή νομοθεσία για το κλίμα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί την πιο ριζική ανατροπή της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή από την κυβέρνηση μέχρι σήμερα, έπειτα από μια σειρά περικοπών στη νομοθεσία και άλλες κινήσεις που αποσκοπούσαν στην απελευθέρωση της ανάπτυξης ορυκτών καυσίμων και στην παρεμπόδιση της ανάπτυξης της καθαρής ενέργειας.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια φάρσα και έχει αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού, αφήνοντας τον μεγαλύτερο ιστορικό συντελεστή της υπερθέρμανσης του πλανήτη εκτός των διεθνών προσπαθειών για την καταπολέμησή της.

Η λεγόμενη διαπίστωση κινδύνου υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2009 και οδήγησε την EPA να λάβει μέτρα στο πλαίσιο του Νόμου για τον Καθαρό Αέρα του 1963 για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου και τεσσάρων άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων που παγιδεύουν τη θερμότητα από οχήματα, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες βιομηχανίες.

Η κατάργησή της θα καταργούσε τις κανονιστικές απαιτήσεις για τη μέτρηση, την αναφορά, την πιστοποίηση και τη συμμόρφωση με τα ομοσπονδιακά πρότυπα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα αυτοκίνητα, αλλά ενδέχεται να μην ισχύει αρχικά για σταθερές πηγές όπως οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ανέφεραν αξιωματούχοι στο Wall Street Journal νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αυτές τις λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με στοιχεία της EPA, οι τομείς των μεταφορών και της ενέργειας ευθύνονται ο καθένας για περίπου το ένα τέταρτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις ΗΠΑ.

Παρόλο που πολλές βιομηχανικές ομάδες υποστηρίζουν την κατάργηση των αυστηρών προτύπων εκπομπών οχημάτων, διστάζουν να εκφράσουν δημόσια την υποστήριξή τους για την ανάκληση της διαπίστωσης κινδύνου, λόγω της νομικής και κανονιστικής αβεβαιότητας που θα μπορούσε να προκαλέσει.

Νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι η ανατροπή της πολιτικής θα μπορούσε, για παράδειγμα, να οδηγήσει σε έξαρση των αγωγών που είναι γνωστές ως «δημόσια όχληση», μια οδός που είχε αποκλειστεί ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2011 ότι η ρύθμιση των αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να παραμείνει στα χέρια της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος και όχι των δικαστηρίων.

«Αυτό μπορεί να είναι ένα άλλο κλασικό παράδειγμα όπου η υπερβολή της κυβέρνησης Τραμπ επιστρέφει για να την τιμωρήσει», δήλωσε ο Ρόμπερτ Πέρσιβαλ, καθηγητής περιβαλλοντικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν καταδικάσει την προτεινόμενη κατάργηση ως κίνδυνο για το κλίμα. Οι μελλοντικές αμερικανικές κυβερνήσεις που θα επιδιώξουν να ρυθμίσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πιθανότατα θα χρειαστεί να επαναφέρουν τη διαπίστωση κινδύνου, ένα έργο που θα μπορούσε να είναι πολιτικά και νομικά περίπλοκο.