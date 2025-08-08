Ν. Τζαβέλα

Πολλές φορές διερωτώμαι ποια άτυπη συμφωνία δένει διεθνώς, ΜΜΕ, Πολιτικούς και γεωστρατηγικούς αναλυτές, στην απόκρυψη; Στην αγνόηση; Αναφορά στις πραγματικές καραμπινάτες αιτίες proxy πολέμων υψηλής σπουδαιότητας για την παγκόσμια ειρήνη και οικονομία.

Ας πάρουμε την περίπτωση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Άπαντες, μέχρι και πρόεδροι μεγάλων χωρών, την απέδωσαν στον φόβο (!!) της Ρωσίας για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Το παραμύθι αυτό το είπε η Ρωσική πλευρά και το ενστερνίστηκαν όλοι… Μα ΟΛΟΙ!

Άλλη ένταξη κινητοποίησε την Ρωσία σε πόλεμο.

Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους κανόνες που θα διέπουν την ενεργειακή αγορά.

Χρόνια η πανίσχυρη Gazprom ασκεί εξωτερική και οικονομική πολιτική, εκβιάζοντας τις χώρες που προμηθεύει (όλη την Ευρώπη ), ως μονοπώλιο, με τιμολογιακή πολιτική α λα καρτ: Είσαι καλός με την Μόσχα; Χαμηλές οι τιμές αερίου που αγοράζεις από αυτή. Δεν είσαι καλός; Διπλάσια τιμή για το αέριο σου...

Δυο φορές που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία την τελευταία 10ετια, η Ουκρανική Βουλή είχε ψηφίσει την ένταξη της χώρας στην ΕΕ.

Τι ΝΑΤΟ και παραμύθια.

Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ θα επηρεάσει σημαντικά την τιμολογιακή πολιτική της Gazprom για το φυσικό αέριο που διακινείται μέσω των αγωγών διέλευσης από την Ουκρανία, καθώς η Ουκρανία θα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με την ευρωπαϊκή ενεργειακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου της ΕΕ. Αυτό θα επιφέρει τις εξής αλλαγές:

1. Διαφάνεια και ανταγωνισμός: Η ΕΕ απαιτεί διαχωρισμό (unbundling) της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου. Η Gazprom, που σήμερα ελέγχει τόσο την παραγωγή όσο και τη μεταφορά, θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να επιτρέπει πρόσβαση τρίτων στους αγωγούς (Third Party Access - TPA). Αυτό μπορεί να περιορίσει την ικανότητά της να καθορίζει μονομερώς τις τιμές και να την αναγκάσει να υιοθετήσει πιο ανταγωνιστικές τιμολογήσεις.

2. Ρύθμιση τιμολογίων μεταφοράς: Ως μέλος της ΕΕ, η Ουκρανία θα πρέπει να εφαρμόζει διαφανή και ρυθμιζόμενα τιμολόγια για τη διέλευση αερίου, τα οποία θα εγκρίνονται από εθνική ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. Αυτό πιθανότατα θα μειώσει τα έσοδα της Gazprom από τις χρεώσεις διέλευσης, καθώς δεν θα μπορεί να επιβάλει υψηλά τέλη όπως στο παρελθόν.

3. Απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια: Η ΕΕ προωθεί τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Με την ένταξη της Ουκρανίας, η ΕΕ θα πιέσει για μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό αέριο, ενισχύοντας εναλλακτικές πηγές (π.χ. LNG, αγωγοί από Αζερμπαϊτζάν ή Νορβηγία). Αυτό θα αναγκάσει την Gazprom να προσαρμόσει την τιμολογιακή της πολιτική για να παραμείνει ανταγωνιστική σε μια αγορά με περισσότερες επιλογές.

4. Απώλεια ελέγχου επί των αγωγών: Οι αγωγοί στην Ουκρανία, όπως ο Urengoy-Pomary-Uzhgorod, θα υπόκεινται σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς, περιορίζοντας τη δυνατότητα της Gazprom να χρησιμοποιεί τη μεταφορά αερίου ως γεωπολιτικό εργαλείο. Η τιμολογιακή πολιτική της θα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυστηρότερα πρότυπα διαφάνειας και μη διάκρισης.

5. Οικονομικές πιέσεις: Η Gazprom έχει ήδη υποστεί απώλειες λόγω της διακοπής της διέλευσης αερίου από την Ουκρανία από την 1η Ιανουαρίου 2025, με εκτιμώμενη απώλεια εσόδων περίπου 5 δισ. δολαρίων ετησίως. Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ θα ενισχύσει αυτή την πίεση, καθώς η ΕΕ θα μπορούσε να επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις ή περιορισμούς στη Gazprom, αναγκάζοντάς την να μειώσει τις τιμές για να διατηρήσει μερίδιο αγοράς.

Συμπερασματικά, η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ θα αναγκάσει την Gazprom να προσαρμόσει την τιμολογιακή της πολιτική, μειώνοντας την ευελιξία της και πιέζοντας για χαμηλότερες τιμές λόγω του ανταγωνισμού και των αυστηρών κανονισμών της ΕΕ. Ωστόσο, η πλήρης εφαρμογή αυτών των αλλαγών θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της διαδικασίας ένταξης και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Έχοντας ζήσει το θέμα ως ευρωβουλευτής και ενεργό μέλος της Επιτροπής Ενέργειας, σε πάνελ της ελληνικής τηλεόρασης, αναφέρθηκα σε όλα αυτά. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, βαριά ονόματα λαοπλάνων παραμυθάδων βαρύγδουπων γεωπολιτικών ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, μετά το πρώτο σοκ της ενημέρωσης, αντέδρασαν υπερασπιζόμενοι την Gazprom!!

Γενικό συμπέρασμα είναι ότι πολλά παραμύθια που διακινούνται, ειδικά για θέματα εξωτερικής πολιτικής, χρειάζονται σθεναρή απάντηση επί του ορθού, για να μην παραπλανάται ο λαός.

Γιατί πολλά παραμύθια διακινούνται τελευταία, από άτομα που όταν χειρίστηκαν τα εν λόγω θέματα, είχαν πέσει σε λήθαργο αποφυγής ευθυνών...

ΥΓ.: Στο παρόν άρθρο χρησιμοποιήθηκε υλικό από τον GORK

* Η Νίκη Τζαβέλα είναι π.ευρωβουλευτής