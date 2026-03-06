Η Κροατία επαναφέρει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία μετά από 17 χρόνια

Η Κροατία πρόκειται να επαναφέρει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφάλειας στην Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Τη Δευτέρα, 800 νεοσύλλεκτοι θα ξεκινήσουν δίμηνη βασική εκπαίδευση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα.

Η Κροατία τροποποίησε τον νόμο περί άμυνας τον περασμένο Οκτώβριο, προκειμένου να εισαγάγει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές τάσεις και καθώς οι εντάσεις με τη Ρωσία οδήγησαν σε εκκλήσεις για ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Παρά την αρχική διαίρεση της κοινής γνώμης, περισσότεροι από τους μισούς νεοσύλλεκτους της πρώτης παρτίδας ήταν εθελοντές, εκ των οποίων το 10% ήταν γυναίκες.

Μόνο 10 άτομα υπέβαλαν ένσταση συνείδησης και ζήτησαν να υπηρετήσουν στην πολιτική υπηρεσία, το οποίο είναι το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, σύμφωνα με ακαδημαϊκούς.