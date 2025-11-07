Η κριτική του Πάπα Λέοντα στον Τραμπ ενθαρρύνει τους καθολικούς των ΗΠΑ να βοηθήσουν τους μετανάστες

Οι πρόσφατες κριτικές του Πάπα Λέοντα ΙΔ προς τις αντιμεταναστευτικές πολιτικές του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενθαρρύνουν τις προσπάθειες των καθολικών να βοηθήσουν τους μετανάστες που έχουν εμπλακεί στην καταστολή της κυβέρνησης, σύμφωνα με ανώτερους ηγέτες της Εκκλησίας των ΗΠΑ.

Αφού ο Πάπας κάλεσε την Τρίτη τις ΗΠΑ να αναλογιστούν τη μεταχείριση των μεταναστών από την κυβέρνηση, αρκετοί ανώτεροι επίσκοποι, καθώς και το κύριο δίκτυο καθολικών της χώρας και η εθνική ομοσπονδία φιλανθρωπικών οργανώσεων δήλωσαν στο Reuters ότι θα εντείνουν τις προσπάθειές τους.

«Τα σχόλια του Πάπα Λέοντα ενισχύουν την αποφασιστικότητα όσων από εμάς στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουμε βαθιά προσηλωμένοι στην υποδοχή των ξένων», δήλωσε η Κέρι Άλις Ρόμπινσον, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Catholic Charities USA, μιας εθνικής ομοσπονδίας 168 καθολικών φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Ο Λέων, ο πρώτος Πάπας από τις ΗΠΑ, έχει εντείνει την αποδοκιμασία του για τη μεταχείριση των μεταναστών από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Πρέπει να γίνει βαθύς αναστοχασμός σχετικά με το τι συμβαίνει», δήλωσε ο ποντίφικας την Τρίτη, όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση των μεταναστών που κρατούνται σε ομοσπονδιακή εγκατάσταση στο Μπρόντβιου του Ιλινόις, κοντά στο Σικάγο.

«Γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι για τους κρατούμενους και τις οικογένειές τους το γεγονός ότι ο Πάπας Λέων δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα δεινά των μεταναστών και των οικογενειών τους εδώ», δήλωσε ο καρδινάλιος του Σικάγου Μπλέις Κούπιτς στο Reuters.

Ο Κούπιτς, ο οποίος ηγείται μιας αρχιεπισκοπής που περιλαμβάνει περίπου 2 εκατομμύρια καθολικούς, δήλωσε ότι οι διδασκαλίες της Εκκλησίας σχετικά με τη βοήθεια προς τους μετανάστες δεν μπορούν να αγνοηθούν.

«Δεν πρόκειται για κάποια αφηρημένη αξία που οι άνθρωποι που δηλώνουν χριστιανοί μπορούν εύκολα να αγνοήσουν», είπε ο καρδινάλιος. «Όχι, πρόκειται για το είδος της ηθικής επιταγής που δοκιμάζεται εδώ και τώρα».

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, το οποίο εποπτεύει τις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στο Broadview, δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη ότι οι κρατούμενοι εκεί τηρούνται υπό ανθρώπινες συνθήκες και λαμβάνουν τρία γεύματα την ημέρα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Abigail Jackson, δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ εξελέγη με βάση τις δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι των Αμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίες περιλάμβαναν την απέλαση «παράνομων αλλοδαπών εγκληματιών». «Τηρεί την υπόσχεσή του προς τον αμερικανικό λαό», δήλωσε η Jackson στο Reuters.

Οι επίσκοποι των ΗΠΑ θα συζητήσουν το θέμα των μεταναστών στην ετήσια συνεδρίασή τους

Ο επίσκοπος του Ελ Πάσο, Μαρκ Σέιτζ, ο οποίος ηγείται μιας καθολικής επισκοπής που εκτείνεται σε εννέα κομητείες στο νότιο Τέξας, στα σύνορα με το Μεξικό, δήλωσε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Πάπα «ενισχύουν σίγουρα τη δική μου δέσμευση να υπερασπιστώ τους (μετανάστες) και να εντείνω τις προσπάθειές μου».

Ο Σέιτζ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής της επιτροπής μετανάστευσης της συνόδου των επισκόπων των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η σύνοδος συζητά αν θα εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με τη μεταχείριση των μεταναστών από την κυβέρνηση Τραμπ κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησής της, που θα πραγματοποιηθεί στη Βαλτιμόρη από τις 10 έως τις 13 Νοεμβρίου.

«Χωρίς αμφιβολία, αυτό το ζήτημα θα είναι ένα σημαντικό, αν όχι το σημαντικότερο, θέμα που θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της συνάντησης των επισκόπων», είπε.