Η κρίση καυσίμων στη Ρωσία προκαλεί ουρές και πονοκέφαλο στους οδηγούς (pics&vids)

Μια μεγάλη ουρά αυτοκινήτων έξω από πρατήριο καυσίμων στη Σεβαστούπολη, μια λιμενική πόλη στην υπό ρωσικό έλεγχο Κριμαία, αποκάλυψε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε όλη τη Ρωσία εν μέσω μιας διευρυνόμενης κρίσης βενζίνης.

Καθώς η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια και τερματικούς σταθμούς εξαγωγών τις τελευταίες εβδομάδες, οι οδηγοί αρχίζουν να νιώθουν τις συνέπειες.

Ένας άνδρας, ο Αλεξάντερ Σεμίν, δήλωσε στο Reuters ότι περίμενε 40 λεπτά για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του στη Σεβαστούπολη την προηγούμενη ημέρα, αν και είπε ότι «δεν πανικοβάλλεται».

Ελλείψεις καυσίμων και διαταραχές στην προμήθεια βενζίνης έχουν αναφερθεί για περισσότερο από έναν μήνα σε περισσότερες από 10 περιοχές σε όλη τη Ρωσία, ανέφερε η εφημερίδα Izvestia, επικαλούμενη ένωση παραγωγών καυσίμων.

⛽️❌ Occupied Simferopol, Bakhchisaray, Yalta, Sevastopol! There is mostly no gasoline, and where it has been delivered - there are huge queues and astronomical prices. - CrimeanWind pic.twitter.com/ynVicEb7KA — LX (@LXSummer1) September 26, 2025

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, επικεφαλής της Κριμαίας, αναγνώρισε το πρόβλημα σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα την Πέμπτη, αλλά διαβεβαίωσε τους οδηγούς ότι τα πρατήρια θα είναι πλήρως εφοδιασμένα με όλα τα είδη καυσίμων εντός δύο εβδομάδων.

Χιλιάδες χιλιόμετρα βόρεια της Κριμαίας, στην ιστορική πόλη Νίζνι Νόβγκοροντ κατά μήκος του ποταμού Βόλγα, οι κάτοικοι αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα.

«Και στα δύο πρατήρια δεν υπήρχε βενζίνη 92 ή 95», είπε ένας οδηγός ταξί που έδωσε μόνο το μικρό του όνομα, Αλεξέι. «Αργότερα εμφανίστηκε και μετά ξαναχάθηκε.»

Ο τοπικός κυβερνήτης στην περιοχή ανατολικά της Μόσχας δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι διαταραχές οφείλονται σε προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού και καθησύχασε το κοινό ότι τα προβλήματα θα επιλυθούν σύντομα.

Πίσω στην Κριμαία, κάποιοι οδηγοί όπως ο Αλεξέι Ζλόμπιν είπαν ότι η κατάσταση των ελλείψεων απαιτεί λίγη δημιουργικότητα.

«Αν έχεις πρόβλημα με τη βενζίνη, πάρε απλά ένα καρότσι», πρότεινε.