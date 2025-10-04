Η Κίνα παρέχει πληροφορίες στη Ρωσία σχετικά με στόχους στην Ουκρανία, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών του Κιέβου

Ανώτερος αξιωματούχος των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών δήλωσε το Σάββατο ότι η Κίνα παρέχει πληροφορίες στη Ρωσία για να μπορέσει η Μόσχα να πραγματοποιήσει καλύτερα πυραυλικές επιθέσεις εντός της Ουκρανίας.

Ο Όλεχ Αλεξάντροφ, αξιωματούχος της Υπηρεσίας Εξωτερικών Μυστικών Υπηρεσιών της Ουκρανίας, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform ότι η Κίνα μεταβιβάζει δορυφορικές πληροφορίες για στόχους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επωφελούνται από ξένες επενδύσεις.

«Υπάρχουν ενδείξεις για υψηλού επιπέδου συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας στη διεξαγωγή δορυφορικής αναγνώρισης του εδάφους της Ουκρανίας, με σκοπό τον εντοπισμό και την περαιτέρω διερεύνηση στρατηγικών στόχων», δήλωσε ο Αλεξάντροφ στο Ukrinform.

«Όπως έχουμε δει τους τελευταίους μήνες, οι τοποθεσίες αυτές ενδέχεται να ανήκουν σε ξένους επενδυτές».

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και περιφερειακοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μια ρωσική πυραυλική επίθεση τον Αύγουστο χτύπησε ένα εργοστάσιο ηλεκτρικών συσκευών αμερικανικής ιδιοκτησίας στην περιοχή Ζακαρπάτια της δυτικής Ουκρανίας, τραυματίζοντας 15 άτομα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε τον Απρίλιο ότι η Κίνα προμήθευε όπλα και πυρίτιδα στη Ρωσία. Είπε επίσης ότι η κυβέρνησή του είχε πληροφορίες ότι η Κίνα παρήγαγε όπλα σε ρωσικό έδαφος.