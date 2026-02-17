Η Κίνα ναυπηγεί περισσότερα πυρηνοκίνητα υποβρύχια από τις ΗΠΑ -Τι σημαίνει αυτό

Η Κίνα επιταχύνει δραματικά την κατασκευή υποβρυχίων, ξεπερνώντας πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες σε εκτοξεύσεις, σύμφωνα με νέα έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS), σύμφωνα με το CNN.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η κινεζική παραγωγή πυρηνοκίνητων υποβρυχίων, τόσο βαλλιστικών όσο και επιθετικών, υπερβαίνει τις αμερικανικές σε αριθμό και συνολική χωρητικότητα, με 10 νέα υποβρύχια και 79.000 τόνους έναντι 7 υποβρυχίων και 55.500 τόνων των ΗΠΑ. Η ανάλυση βασίστηκε σε δορυφορικές εικόνες ναυπηγείων, καθώς το Πεκίνο δεν δημοσιοποιεί τον ακριβή αριθμό των σκαφών του.

Η στροφή αυτή είναι σημαντική σε σχέση με το 2016-2020, όταν η Κίνα είχε προσθέσει μόλις τρία υποβρύχια. Παρότι τα υποβρύχια που καθελκύονται δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν ενταχθεί στον ενεργό στόλο, η τάση δείχνει σαφή επιτάχυνση. Στις αρχές του 2025, η Κίνα διέθετε 12 ενεργά πυρηνοκίνητα υποβρύχια, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούσαν 65, εκ των οποίων 14 βαλλιστικούς. Επιπλέον, η Κίνα διατηρεί έναν μεγάλο στόλο 46 συμβατικών υποβρυχίων, τα οποία δεν υπάρχουν στις ΗΠΑ.

Η ανάπτυξη του κινεζικού στόλου υποβρυχίων υποστηρίζεται από την επέκταση του ναυπηγείου Huludao, που επιτρέπει μεγαλύτερη παραγωγή SSBN τύπου 094 και προετοιμάζει το έδαφος για τα πιο σύγχρονα Type-096. Τα SSBN αποτελούν κρίσιμο στοιχείο της πυρηνικής τριάδας της Κίνας, μαζί με διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους και βομβαρδιστικά, ενώ η κατασκευή επιθετικών πυρηνοκίνητων υποβρυχίων με κάθετες εκτοξεύσεις αυξάνει τη δυνατότητα υψηλής ταχύτητας πυραυλικών επιθέσεων.

Ωστόσο, η έκθεση του IISS επισημαίνει ότι η ποιότητα των κινεζικών υποβρυχίων δεν φτάνει αυτή των αμερικανικών. Τα νέα κινεζικά σκάφη δεν θεωρούνται τόσο αθόρυβα, διατηρώντας το πλεονέκτημα μυστικότητας στις ΗΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, η αριθμητική υπεροχή σε συνδυασμό με τον ήδη μεγαλύτερο στόλο επιφανείας καθιστά την Κίνα ολοένα πιο ισχυρή ναυτικά.

Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην κατασκευή των νέων υποβρυχίων κλάσης Virginia και Columbia, με στόχο την παραγωγή δύο επιθετικών ετησίως, αλλά τα ναυπηγεία παραδίδουν μόνο 1,1–1,2. Οι καθυστερήσεις αυτές, σε συνδυασμό με την «κοιλάδα» του στόλου SSN, αναμένεται να μειώσουν τα επιθετικά υποβρύχια των ΗΠΑ στα 47 έως το 2030, ενδεχομένως επηρεάζοντας τη συμβατική αποτροπή έναντι της Κίνας.

Η επιτάχυνση της κινεζικής κατασκευής υποβρυχίων προκαλεί έντονη ανησυχία στην Ουάσινγκτον, καθώς η αυξανόμενη παρουσία στο νερό θα μπορούσε να θέσει υπό πίεση τα αμερικανικά σχέδια ναυτικής υπεροχής και να ανατρέψει για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες το παραδοσιακό θαλάσσιο πλεονέκτημα των ΗΠΑ.