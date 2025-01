Το μεγαλύτερο κέντρο διοίκησης πολέμου ετοιμάζει η Κίνα, όπως αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times, καθώς δορυφορικές εικόνες που εξετάζονται από αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες δείχνουν ένα εργοτάξιο έκτασης περίπου 1.500 στρεμμάτων, 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, με βαθιές τρύπες που, σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων, θα στεγάσουν, μεταξύ άλλων, και καταφύγια για την προστασία των επικεφαλής του κινεζικού στρατού απέναντι σε οποιασδήποτε σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένου και ενός πυρηνικού πολέμου.

Ειδικότερα, όπως λένε νυν και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ το στρατιωτικό κέντρο διοίκησης που ετοιμάζει η Κίνα θα είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο και τουλάχιστον 10 φορές το μέγεθος του Πενταγώνου.

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε στα μέσα του 2024 με αναλυτές να το έχουν «βαφτίσει» ως «Στρατιωτική Πόλη του Πεκίνου», ενώ σύμφωνα με τους FT, το σχέδιο κατασκευής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων όπλων και έργων πριν από την 100ή επέτειο από την ίδρυση του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας το 2027.

FT Exclusive: Several current and former US officials said the intelligence community is closely monitoring the site, which could serve as a wartime command centre 10 times larger than the Pentagon. https://t.co/oXlc2zwGbm pic.twitter.com/mK1vwZHVq9