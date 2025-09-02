Στο επίκεντρο της παγκόσμιας σκηνής βρίσκεται η Κίνα, αυτήν την εβδομάδα, καθώς ηγέτες χωρών που αντιτίθενται στη Δύση συμμετέχουν σε στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο για την επέτειο των 80 χρόνων από τη νίκη κατά της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η εκδήλωση, που περιλαμβάνει επίδειξη νέου εξοπλισμού και στρατιωτικής ισχύος, στέλνει μήνυμα υπεροχής και αυτοδυναμίας, αναδεικνύοντας την Κίνα ως ανερχόμενη παγκόσμια δύναμη και εναλλακτική στον δυτικοκρατούμενο παγκόσμιο χάρτη.

Όπως σχολιάζει ο Guardian, η συνεργασία Ρωσίας, Κίνας, Ιράν και Βόρειας Κορέας, που οι δυτικοί αναλυτές χαρακτηρίζουν ως «άξονα αναταραχής», έχει φανεί στα πεδία μάχης στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή φέτος.

Την Τετάρτη, όμως, στο επίκεντρο θα βρεθεί το Πεκίνο, καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και ανερχόμενη υπερδύναμη παρουσιάζεται ως εναλλακτική έναντι της δυτικοκεντρικής παγκόσμιας τάξης.

Η αυστηρά συντονισμένη στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Τιεν Αν Μεν για να τιμηθούν τα 80 χρόνια από την ήττα της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο — που στην Κίνα αναφέρεται ως «πόλεμος αντίστασης κατά της ιαπωνικής επιθετικότητας» — θα παρακολουθηθεί από 26 αρχηγούς κρατών.

Εκτός από τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν, η παρέλαση θα παρακολουθηθεί και από ηγέτες της Μιανμάρ, της Μογγολίας, της Ινδονησίας, της Ζιμπάμπουε και χωρών της Κεντρικής Ασίας, οι οποίοι θα δουν την Κίνα να παρουσιάζει σειρά πολεμικών όπλων.

Οι μόνοι δυτικοί ηγέτες στη λίστα που δημοσίευσε το κινεζικό ΥΠΕΞ είναι από τη Σερβία και τη Σλοβακία.

«Ο Σι Τζινπίνγκ προσπαθεί να διαμορφώσει την παγκόσμια τάξη όπως την επιθυμεί», δήλωσε ο Yu Jie, ανώτερος ερευνητής στο Chatham House. Κατά την άποψη του Σι, «ο κόσμος πρέπει να είναι πολυπολικός, με ηγεσία της Κίνας και συμμετοχή πολλών μη δυτικών χωρών».

Παράλληλα, οι αναλυτές παρακολουθούν στενά την παρέλαση για ενδείξεις αναβάθμισης της κινεζικής στρατιωτικής ισχύος, ιδιαίτερα σε σχέση με πιθανή επίθεση στην Ταϊβάν. Όπως αναφέρει ο Charles Parton, η στρατιωτική επιδεικτική ισχύς στέλνει μήνυμα στους Ταϊβανέζους ότι η αντίσταση είναι μάταιη.

France 24: Ποιος είναι ο στόχος της μεγαλοπρεπούς στρατιωτικής παρέλασης;

Όπως αναφέρει το γαλλικό μέσο France24, η παρέλαση έχει διπλό στόχο: Να επιδείξει τη στρατιωτική και τεχνολογική υπεροχή της Κίνας στον κόσμο και να ενισχύσει την εικόνα της ως ανερχόμενης παγκόσμιας δύναμης, ικανής να προσφέρει μια «εναλλακτική παγκόσμια τάξη» έναντι της ηγεμονίας των ΗΠΑ, όπως υποστηρίζουν αναλυτές.

Παράλληλα, η παρέλαση αναδεικνύει την επιδίωξη του Σι Τζινπίνγκ να «ξαναγράψει» την ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου προς όφελος του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, τονίζοντας τον ρόλο της Κίνας στη νίκη κατά της Ιαπωνίας και υποβαθμίζοντας τη συμβολή των Δυτικών και των Εθνικιστών του Τσιανγκ Κάι Σεκ.

Το στρατιωτικό «σόου» θα περιλαμβάνει ανθρώπους και ρομπότ, ανάμεσά τους τα περίφημα «ρομπότ-λύκοι», και στόχος είναι να δείξει ότι ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός δεν είναι μόνο οικονομική δύναμη αλλά και τεχνολογικά και στρατιωτικά ισχυρή επιλογή για τις διεθνείς σχέσεις.

Η παρέλαση, πέρα από την επίδειξη δύναμης, ενισχύει και τις διεκδικήσεις της Κίνας για την Ταϊβάν, υπενθυμίζοντας τις ιστορικές δεσμεύσεις από τις συναντήσεις των Συμμάχων κατά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και προβάλλοντας το αφήγημα ότι το νησί ανήκει δικαιωματικά στην Κίνα. Στο παρασκήνιο, η εκδήλωση λειτουργεί επίσης ως μέσο ελέγχου των στρατιωτικών και επιβεβαίωσης της απόλυτης υπακοής τους στο κόμμα, ειδικά μετά από εκτεταμένες αλλαγές στη στρατιωτική ηγεσία τους τελευταίους μήνες.

Με αυτήν την κίνηση, η Κίνα δείχνει στον κόσμο ότι δεν αποτελεί μόνο οικονομική υπερδύναμη αλλά και στρατιωτικά και τεχνολογικά αυτόνομη, επενδύοντας σε ένα μέλλον όπου η τεχνολογία θα κυριαρχεί στις σύγχρονες συγκρούσεις.