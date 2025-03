Η Κίνα απαντά στον Τραμπ: Αν οι ΗΠΑ θέλουν εμπορικό πόλεμο, είμαστε έτοιμοι

Με υψηλούς τους τόνους έδωσε την απάντησή της η Κίνα μέσω ανάρτησης της πρεσβείας στις ΗΠΑ και στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε κινεζικά προϊόντα.

Στην ανάρτησή της, η κινεζική πρεσβεία, μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Χ, την Τετάρτη (05/03), αρχικά συμβούλεψε την Ουάσινγκτον ότι «το σωστό θα ήταν να διαβουλευτεί με την Κίνα ως ισότιμοι εταίροι» και στη συνέχεια προειδοποίησε: «αν οι ΗΠΑ θέλουν πόλεμο, είτε είναι πόλεμος δασμών είτε εμπορικός πόλεμος ή κάθε άλλου είδους πόλεμο, είμαστε έτοιμοι για μάχη μέχρις εσχάτων».

If the U.S. truly wants to solve the #fentanyl issue, then the right thing to do is to consult with China by treating each other as equals.



If war is what the U.S. wants, be it a tariff war, a trade war or any other type of war, we’re ready to fight till the end. https://t.co/crPhO02fFE