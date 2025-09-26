Η κατασκευάστρια πυραύλων MBDA δηλώνει ότι διαθέτει την τεχνογνωσία για την κατασκευή εκτοξευτών Patriot στη Γερμανία

Ο ευρωπαϊκός κατασκευαστής πυραύλων MBDA θα μπορούσε να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα των πυραύλων αεράμυνας Patriot σε ένα νέο εργοστάσιο στη Γερμανία, εάν οι παραγγελίες ξεπεράσουν «ένα ορισμένο όριο», και διαθέτει την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για την κατασκευή εκτοξευτών για το σύστημα, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής μονάδας της εταιρείας στο Reuters.

Το Patriot, που αναπτύχθηκε από την αμερικανική αμυντική εταιρεία Raytheon, είναι ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα αεράμυνας, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε υπηρεσία από τη δεκαετία του 1980.

Χρησιμοποιούμενοι από την Ουκρανία κατά των ρωσικών πυραυλικών και drone επιθέσεων, και περιζήτητοι από τις δυτικές χώρες που ενισχύουν τα στρατιωτικά τους αποθέματα καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι πύραυλοι και οι εκτοξευτές Patriot είναι από καιρό σε έλλειψη.

Πρώτο εργοστάσιο παραγωγής Patriot στην Ευρώπη

Το 2024, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες και η Ισπανία έθεσαν τα θεμέλια για το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής Patriot στην Ευρώπη, υπογράφοντας σύμβαση ύψους 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ (5,98 δισεκατομμύρια δολάρια) για την αγορά έως και 1.000 πυραύλων από μια κοινοπραξία Raytheon-MBDA.

Οι πύραυλοι θα κατασκευαστούν σε ένα νέο εργοστάσιο στη Βαυαρία, στη νότια Γερμανία, η κατασκευή του οποίου θα διπλασιάσει την παγκόσμια παραγωγική ικανότητα των πυραύλων PAC 2, οι οποίοι έχουν βελτιωθεί για την αναχαίτιση τακτικών βαλλιστικών πυραύλων.

«Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Σχεδιάζουμε να ξεκινήσουμε την παραγωγή στα τέλη του 2026, ώστε να εξασφαλίσουμε την πρώτη παράδοση στις αρχές του 2027», δήλωσε ο Thomas Gottschild, Διευθύνων Σύμβουλος της MBDA Deutschland, σε συνέντευξή του.