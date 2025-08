Η καταιγίδα Floris πλήττει Βόρεια Αγγλία και Σκωτία – Συναγερμός για σφοδρούς ανέμους

Σφοδροί άνεμοι πλήττουν τη Βόρεια Αγγλία, την Ουαλία και τη Σκωτία τις οποίες πλήττει η καταιγίδα Floris ενώ έχουν εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποιήσεις και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ριπές οι οποίες μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 145 χλμ την ώρα. Στη Σκωτία, οι ριπές έφτασαν τα 196 χλμ/ ανά ώρα. Λόγω της κακοκαιρίας προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στις μετακινήσεις, με ακυρώσεις δρομολογίων σε τρένα και πλοία ενώ έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για άμεσο κίνδυνο ζωής.

Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό για τη Σκωτία, ενώ η Βόρεια Αγγλία και η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία βρίσκονται σε κίτρινη προειδοποίηση. Θυελλώδεις άνεμοι αναποδογύρισαν οχήματα, ενώ πτώσεις δέντρων προκάλεσαν ζημιές σε αυτοκίνητα και έκλεισαν πολλούς δρόμους.

Ειδικότερα, στη Σκωτία έχουν ήδη ακυρωθεί πάνω από 800 δρομολόγια τρένων, ενώ τοπικές εκδηλώσεις ακυρώνονται ή μεταφέρονται σε εσωτερικούς χώρους.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να μην ταξιδεύουν αν δεν είναι εντελώς απαραίτητο και να ασφαλίσουν βαριά αντικείμενα στους κήπους τους, καθώς υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθούν από τους ανέμους και να προκαλέσουν ζημιά ή τραυματισμούς.

Η σιδηροδρομική εταιρεία προχώρησε σε ελεγχόμενο κλείσιμο γραμμών από τις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια ισχύουν μειωμένα ωράρια και μεγάλες καθυστερήσεις. Επίσης, 68 πτήσεις από βρετανικά αεροδρόμια έχουν ακυρωθεί μέχρι στιγμής, ενώ 22 χιλιάδες νοικοκυριά στη βόρεια και βορειοανατολική Σκωτία παραμένουν χωρίς ρεύμα, ενώ η εταιρεία λέει ότι δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι μέχρι το βράδυ θα έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων η κακοκαιρία Floris θα εκπνεύσει μέχρι το τέλος της νύχτας, αλλά οι καινούργιες πληροφορίες λένε ότι μπορεί και να επεκτείνουν τον συναγερμό και για τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.