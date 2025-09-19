Η Χεζμπολάχ καλεί τη Σαουδική Αραβία να «γυρίσει σελίδα» και να ενώσει δυνάμεις κατά του Ισραήλ

Ο ηγέτης των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, την Παρασκευή κάλεσε τη Σαουδική Αραβία να γυρίσει «μια νέα σελίδα» με την ιρανικής υποστήριξης τρομοκρατική οργάνωση και να αφήσει πίσω τις παλαιότερες διαφορές, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο μέτωπο κατά του Ισραήλ, μετά από χρόνια εχθρότητας που είχαν πλήξει τις σχέσεις του Ριάντ με τον Λίβανο.

Η Σαουδική Αραβία και άλλα κράτη του Κόλπου χαρακτήρισαν τη σιιτική Χεζμπολάχ τρομοκρατική οργάνωση το 2016. Τους τελευταίους μήνες, το Ριάντ έχει συστρατευθεί με την Ουάσινγκτον και τους αντιπάλους της Χεζμπολάχ εντός Λιβάνου, ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση του Λιβάνου να αφοπλίσει την οργάνωση, η οποία υπέστη σοβαρές απώλειες στον περσινό πόλεμο με το Ισραήλ.

Σε τηλεοπτική του ομιλία την Παρασκευή, ο Κάσεμ δήλωσε πως οι περιφερειακές δυνάμεις θα έπρεπε να βλέπουν το Ισραήλ – και όχι τη Χεζμπολάχ – ως τη βασική απειλή για τη Μέση Ανατολή, προτείνοντας την «επανασύνδεση» με το Ριάντ.

«Σας διαβεβαιώνουμε πως τα όπλα της αντίστασης (Χεζμπολάχ) είναι στραμμένα προς τον ισραηλινό εχθρό και όχι προς τον Λίβανο, τη Σαουδική Αραβία ή οποιονδήποτε άλλο τόπο ή οντότητα στον κόσμο», δήλωσε ο Κάσεμ.

Πρόσθεσε πως ο διάλογος θα μπορούσε να «παγώσει τις διαφορές του παρελθόντος, τουλάχιστον σε αυτήν την εξαιρετική φάση, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να περιορίσουμε το Ισραήλ», ενώ σημείωσε ότι η πίεση προς τη Χεζμπολάχ «αποτελεί καθαρό κέρδος για το Ισραήλ».

Η Σαουδική Αραβία είχε ξοδέψει δισεκατομμύρια δολάρια στον Λίβανο, καταθέτοντας κεφάλαια στην κεντρική τράπεζα και βοηθώντας στην ανοικοδόμηση του νότου μετά τον πόλεμο της Χεζμπολάχ με το Ισραήλ το 2006 – για να δει τελικά την οργάνωση να ενισχύεται σημαντικά, με τη βοήθεια του Ιράν.

Οι σχέσεις επιδεινώθηκαν απότομα το 2021, όταν η σουνιτική Σαουδική Αραβία απέλασε τον Λιβανέζο πρεσβευτή, ανακάλεσε τον δικό της εκπρόσωπο και απαγόρευσε τις λιβανέζικες εισαγωγές. Τότε, σε ανακοίνωση των σαουδαραβικών κρατικών μέσων, αναφερόταν πως η Χεζμπολάχ ελέγχει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του λιβανέζικου κράτους.

Ο τότε γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, είχε αποκαλέσει τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, «τρομοκράτη» και είχε κατηγορήσει επανειλημμένα τη Σαουδική Αραβία για τον ρόλο της στην Υεμένη.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί τεκτονικές πολιτικές αλλαγές στην περιοχή: το Ισραήλ χτύπησε σκληρά τη Χεζμπολάχ πέρυσι, σκοτώνοντας τον Νασράλα, ενώ αντάρτες ανέτρεψαν τον σύμμαχό της στη Συρία, Μπασάρ αλ Άσαντ, τον Δεκέμβριο.