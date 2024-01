ΥΠΕΞ Ισραήλ

«Πιόνι του Ιράν» που αποτελεί «απειλή για το Ισραήλ, τον Λίβανο και ολόκληρη την περιοχή» χαρακτηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, που κοινοποιήθηκε και από την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα.

Στην ανάρτηση τονίζεται πως η Χεζμπολάχ «είναι υπεύθυνη για δεκάδες επιθέσεις κατά του Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου».

«Έχει διαπράξει πολλαπλές τρομοκρατικές επιθέσεις με στόχο Εβραίους και Ισραηλινούς σε όλο τον κόσμο», ενώ «υποστήριξε το βάρβαρο καθεστώς Αλ Άσαντ».

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη η σιιτική τρομοκρατική οργάνωση απάντησε με βομβαρδισμούς κατά του Ισραήλ στο χτύπημα με drone που έγινε την Τρίτη στη Βηρυτό και το οποίο προκάλεσε τον θάνατο του αναπληρωτή επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Σαλέχ Αλ Αρούρι.

Το Ισραήλ ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για επίθεση σε βάρος του Λιβάνου, ωστόσο ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, όπως η Jerusalem Post περιγράφουν το θάνατο του Αλ Αρούρι ως «γεγονός που αλλάζει το παιχνίδι και σημαίνει τέλος εποχής για τη Χαμάς». Την ίδια ώρα, η Χαμάς διαμηνύει ότι σταματά, κάθε συνομιλία για απελευθέρωση ομήρων.

Το Ισραήλ κάνει λόγο για «χειρουργικό πλήγμα με επτά νεκρούς κατά της ηγεσίας της Χαμάς στη νότια Βηρυτό», χωρίς να γίνεται λόγος για ανάληψη ευθύνης.

Footage of the Israeli drone attack, which targeted Hamas' office in Beirut, assassinating the Deputy Head of the movement's Political Bureau, Saleh Al- Arouri, and six others. pic.twitter.com/TTGvwyuhmZ