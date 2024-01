Ιράν: Αναφορές για πάνω από 100 νεκρούς από τις εκρήξεις στο Κερμάν

Περισσότεροι από 100 σύμφωνα με το Reuters, είναι πλέον οι νεκροί από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα Τετάρτη (03/01) κοντά στον τάφο του διοικητή των ιρανικών φρουρών Σουλεϊμανί κατά τη διάρκεια τελετής.

Οι δύο διαδοχικές εκρήξεις σκότωσαν περισσότερους από 100 ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες κατά τη διάρκεια μιας τελετής στο Ιράν στη μνήμη του ανώτατου διοικητή Κασέμ Σολεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος των ΗΠΑ το 2020.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε μια πρώτη και στη συνέχεια μια δεύτερη έκρηξη κατά τη διάρκεια επετειακής εκδήλωσης στο νεκροταφείο όπου είναι θαμμένος ο Σουλεϊμανί στη νοτιοανατολική πόλη Κέρμαν.

«Οι εκρήξεις προκλήθηκαν από τρομοκρατικές επιθέσεις», ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλέστηκαν τοπικό αξιωματούχο της επαρχίας Κερμάν.

Ο Babak Yektaparast, εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του Ιράν, ανέφερε αργότερα ότι 73 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 170 τραυματίστηκαν.

Το ημιεπίσημο Nournews είχε δηλώσει νωρίτερα ότι «αρκετά γκαζάκια εξερράγησαν στο δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο»,

Η κρατική τηλεόραση έδειξε διασώστες της Ερυθράς Ημισελήνου να περιθάλπουν τραυματίες παρόντες στην τελετή.

«Οι ομάδες ταχείας ανταπόκρισης μας απομακρύνουν τους τραυματίες... Αλλά υπάρχουν κύματα πλήθους που εμποδίζουν τους δρόμους», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Ρεζά Φαλάχ, επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου της Κερμάν.

A reporter for Iran's state broadcaster now says "at least 20 people have been killed" in blasts heard near a ceremony in Kerman to mark the 4th anniversary of the US killing of Qasem Soleimani.



