Η Χαμάς θα επιστρέψει δύο ακόμη σορούς Ισραηλινών ομήρων το βράδυ της Τρίτης μετά τις απειλές Τραμπ

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει τις σορούς δύο Ισραηλινών ομήρων το βράδυ της Τρίτης στις 21:00. Η ανακοίνωση αυτή εκδόθηκε λίγο μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα στείλει στρατεύματα στη Γάζα για να «τακτοποιήσει τη Χαμάς», αν αυτή δεν τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με τη συμφωνία για τη Γάζα, για την οποία μεσολάβησαν οι ΗΠΑ και επικυρώθηκε από το Ισραήλ στις 9 Οκτωβρίου, η Χαμάς θα έχει 72 ώρες για να παραδώσει όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, επί του παρόντος οι σοροί 15 ομήρων εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα.

Η Χαμάς δήλωσε την Πέμπτη ότι η επιστροφή των σορών των Ισραηλινών ομήρων μπορεί να πάρει χρόνο, καθώς ορισμένοι από αυτούς θάφτηκαν σε τούνελ που καταστράφηκαν από το Ισραήλ, ενώ άλλοι παραμένουν κάτω από τα ερείπια κτιρίων που κατέστρεψε το Ισραήλ.

Η απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων απαιτούσε εξοπλισμό για την απομάκρυνση των ερειπίων, ο οποίος δεν ήταν διαθέσιμος λόγω της απαγόρευσης εισόδου τέτοιων εργαλείων από το Ισραήλ, πρόσθεσε η Χαμάς.

«Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι η Χαμάς μπορεί εύκολα να απελευθερώσει σημαντικό αριθμό ομήρων σύμφωνα με τη συμφωνία. Αυτό που κάνουν τώρα αποτελεί θεμελιώδη παραβίαση της συμφωνίας», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ.