Αποκάλυψη NYT, WP, Daily Mail

Η Χαμάς σχεδίαζε να εξαπολύσει μια επίθεση στο Ισραήλ, ακόμα μεγαλύτερη από αυτή της 7ης Οκτωβρίου, η οποία θα θύμιζε την 11η Σεπτεμβρίου, αλλά ανέβαλε τα σχέδια της μέχρι τη σφαγή του περασμένου έτους.

Σύμφωνα με έγγραφο 36 σελίδων που επικαλούνται οι New York Times, η Washington Post και η Daily Mail, η τρομοκρατική οργάνωση ετοίμαζε χτύπημα του Ισραήλ από ξηρά, θάλασσα και αέρα, και βομβαρδισμό τριών από τους ψηλότερους ουρανοξύστες στο Τελ Αβίβ, σε μια επίθεση που θα έμοιαζε με αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου.

