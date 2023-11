Η Χαμάς απειλεί ευθέως τις ΗΠΑ - Οι Αμερικανοί στέλνουν υποβρύχιο στη Μ. Ανατολή

Οξύνεται η αντιαμερικανική ρητορική από τη Χαμάς, με τον εκπρόσωπο της τρομοκρατικής οργάνωσης να προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι θα στοχοποιηθεί, κατηγορώντας τες για «βρώμικα σχέδια» στη Μέση Ανατολή. Με αποστολή πυρηνοκίνητου υποβρυχίου που μεταφέρει 154 πανίσχυρους πυραύλους τόμαχοκ, απαντούν οι ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, επίθεση προς την Ουάσινγκτον εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς λέγοντας ότι «προειδοποιούμε όλες τις μεριές, αν θέλουν να κάνουν κάτι στο λαό μας… ο σπουδαίος λαός της Παλαιστίνης δε θα το δεχτεί» και υποστήριξε: «Οι ΗΠΑ έχουν "βρώμικα σχέδια". Ο λαός της Γάζας δε θα μείνει σιωπηλός αν η Ουάσιγκτον συνεχίσει την "συνεργασία με τους εποίκους"» όπως αποκάλεσε το Ισραήλ.

Ακόμα διεμήνυσε ότι «απατάται όποιος νομίζει ότι η Χαμάς θα ηττηθεί». «Νικήσαμε στις 7 Οκτωβρίου και θα νικήσουμε ξανά» καταλήγει και επανέλαβε το πάγιο αίτημα της τρομοκρατικής οργάνωσης για «μία χώρα με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ», συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ ανακοίνωναν πως στέλνουν στην Ανατολική Μεσόγειο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο που φέρει πυραύλους τόμαχοκ, με στόχο να εκπέμψουν μήνυμα αποτροπής μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.

Όπως μεταδίδει το CNN, πρόκειται για ένα από τα τέσσερα υποβρύχια κλάσης Οhio, ή αλλιώς SSGN, που διαθέτουν οι ΗΠΑ. Κάθε τηλεκατευθυνόμενος πύραυλος φέρει κεφαλή με 500 κιλά εκρηκτικών υψηλής ισχύος.

«Τα SSGN μπορούν να προσφέρουν μεγάλη ισχύ πυρός πολύ γρήγορα», είπε στο CNN το 2021 ο Carl Schuster, πρώην διευθυντής επιχειρήσεων στο Κοινό Κέντρο Πληροφοριών της Διοίκησης των ΗΠΑ στον Ειρηνικό.

«Εκατόν πενήντα τέσσερα Tomahawks προσφέρουν με ακρίβεια πολλή γροθιά. Κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν μπορεί να αγνοήσει την απειλή», είχε προσθέσει.

Το υποβρύχιο προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες δύο ναυτικές ομάδες κρούσης των ΗΠΑ, καθώς και μία αμφίβια ομάδα που έχουν οι ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν φωτογραφίες με το υποβρύχιο να περνάει τη διώρυγα του Σουέζ.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp