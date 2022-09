Η γκάφα του Ερντογάν με... λάθος πίνακα για την άλωση της Τριπολιτσάς

Ανάρτηση για τις «σφαγές που έκαναν οι Έλληνες» στην άλωση της Τριπολιτσάς (23 Σεπτεμβρίου 1821), έκανε την Παρασκευή ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μάλιστα, ανέβασε και εικόνα στην οποία υποτίθεται ότι υπήρχε αναπαράσταση της μάχης στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας.

Όμως, ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται ότι δεν τα πάει καλά ούτε με την Ιστορία αλλά ούτε και με τις τέχνες, καθώς ο πίνακας που «δανείστηκε» αναπαριστά τη Μάχη του Πετροβαραντίν που διεξήχθη το 1716 στο Νόβι Σαντ της Σερβίας ανάμεσα στον αυστρουγγρικό στρατό, υπό τον πρίγκιπα Ευγένιο της Σαβοΐας και τις δυνάμεις των Οθωμανών, με επικεφαλής τον Σιλαχντάρ Νταμάτ Αλί Πασά, με νικητή τον πρώτο.

Την γκάφα διαπίστωσε χρήστης του Twitter, ο οποίος εξήγησε ότι πρόκειται για πίνακα από παλαιότερη ανάρτηση που είχε κάνει ο Δρ. Σπυρίδων Πλακούδας, επίκουρος καθηγητής Εθνικής Ασφάλειας στο Rabdan Academy και πρώην αντιπρόεδρος του ΚΕΔΙΣΑ.

📌EVIDENCE – Reverse reality, Turkish state Propaganda



Erdogan presented a tweet supposed from the Siege of Tripolitsa 1821, using a painting from the Battle of Peterwardein 1716.



Turks lost in both battles in lands they occupied, despite having the advantage of larger numbers. pic.twitter.com/Hq4iPOTKRv