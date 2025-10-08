Η γερμανική επιτροπή προϋπολογισμού ενέκρινε την αγορά 20 Eurofighter αξίας 3,75 δισ. ευρώ

Η επιτροπή προϋπολογισμού της Γερμανίας ενέκρινε την Τετάρτη την προμήθεια 20 επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter, συνολικής αξίας περίπου 3,75 δισεκατομμυρίων ευρώ (4,36 δισ. δολαρίων), σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Η λεγόμενη «παρτίδα 5» των Eurofighter αναμένεται να παραδοθεί στην Πολεμική Αεροπορία μεταξύ 2031 και 2034.

Τα νέα αεροσκάφη θα ενισχύσουν τις δυνατότητες συλλογής δεδομένων και ηλεκτρονικού πολέμου του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Αντρέας Σβαρτς, υπεύθυνος προϋπολογισμού για τους Σοσιαλδημοκράτες.

«Αυτό θα διασφαλίσει την επιχειρησιακή ικανότητα του Eurofighter έως το 2060», πρόσθεσε ο βουλευτής.

Συνολικά, η επιτροπή ενέκρινε 14 προγράμματα αξίας άνω των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, που υπερβαίνουν το όριο των 25 εκατομμυρίων και απαιτούν έγκρισή της, ανέφερε το υπουργείο.

«Κατά τη διάρκεια του έτους θα υποβάλουμε περαιτέρω έργα εξοπλισμών μεγάλης κλίμακας στη γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, ώστε να συνεχιστεί η θετική δυναμική στις προμήθειες για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Bundeswehr και τον εξοπλισμό των στρατιωτών μας σύμφωνα με τις ανάγκες», πρόσθεσε.