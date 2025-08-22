Η Γερμανία πιέζει για κρατικές περικοπές ώστε να περιοριστεί «τρύπα» 30 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, προέτρεψε τα υπουργεία να καταρτίσουν σημαντικά σχέδια εξοικονόμησης για να καλύψουν το δημοσιονομικό έλλειμμα που θα ξεπεράσει τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027, μετέδωσε το Reuters την Παρασκευή.

Το γερμανικό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τον Ιούλιο ένα σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026 που περιλαμβάνει επενδύσεις ρεκόρ και τριπλάσια δανειοδότηση σε σχέση με το τρέχον έτος, με στόχο την ενίσχυση των υποδομών και της άμυνας.

Ο Κλίνγκμπεϊλ προειδοποίησε στην επιστολή του ότι οι δημοσιονομικές πιέσεις θα αυξηθούν από το 2027 και ζήτησε «ολοκληρωμένη αναθεώρηση των καθηκόντων και των δαπανών».

Η στρατηγική εξυγίανσης του υπουργείου Οικονομικών βασίζεται στην τόνωση της ανάπτυξης μέσω ρεκόρ δημόσιων επενδύσεων και κινήτρων για το ιδιωτικό κεφάλαιο, παράλληλα με διαρθρωτικές περικοπές.

Ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ πρότεινε την επίτευξη εξοικονόμησης τουλάχιστον 1% των ομοσπονδιακών δαπανών στον προϋπολογισμό του 2027 μέσω αναθεώρησης των καθηκόντων και κατάρτισης του προϋπολογισμού με βάση την απόδοση των δαπανών.

«Δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν όλα όσα είναι επιθυμητά», ανέφερε ο ίδιος στην επιστολή του. «Πρέπει να θέσουμε σαφείς προτεραιότητες».

Το υπουργείο Οικονομικών θα συγκαλέσει τους κρατικούς γραμματείς στις αρχές Σεπτεμβρίου για να συζητήσουν τα μέτρα για τον προϋπολογισμό του 2027 και το χρηματοοικονομικό σχέδιο έως το 2030.