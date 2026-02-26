Η Γερμανία επεκτείνει τις στρατιωτικές της δυνάμεις για την καταπολέμηση των drones

Το γερμανικό Κοινοβούλιο ψήφισε την Πέμπτη την παροχή ευρύτερων εξουσιών στις ένοπλες δυνάμεις για την αναχαίτιση ή την κατάρριψη drones, ανταποκρινόμενο στην αύξηση της χρήσης τους από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας.

Η Bundestag ενέκρινε μια τροπολογία του νόμου για την ασφάλεια του εναέριου χώρου από το υπουργείο Εσωτερικών, με την υποστήριξη των κυβερνώντων συντηρητικών και των Σοσιαλδημοκρατών, καθώς και της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης AfD, με στόχο την επιτάχυνση και την απλοποίηση της άμυνας κατά των drones.

Από τη ρωσική εισβολή, ο αριθμός των περιστατικών με drones πάνω από τη Γερμανία έχει αυξηθεί, με τους πιλότους να είναι συχνά μη ανιχνεύσιμοι. Οι ειδικοί υποψιάζονται ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από πολλές από αυτές τις πτήσεις.

Σύμφωνα με τον τροποποιημένο νόμο, η Bundeswehr μπορεί να αναλάβει άμεση δράση κατά των drones όταν οι πολιτικές αρχές ζητήσουν βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συσκευών παρεμβολής ή όπλων.

Προηγουμένως, η στρατιωτική παρέμβαση ήταν αυστηρά περιορισμένη.

Το υπουργείο Άμυνας μπορεί επίσης να διατάξει επιχειρήσεις ανεξάρτητα, επιτρέποντας ταχύτερες αντιδράσεις σε οξείες απειλές, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που περιγράφονται στη νομοθεσία.

Η αστυνομία των ομοσπονδιακών κρατιδίων της Γερμανίας είναι υπεύθυνη για την καταπολέμηση των drones, αλλά συχνά δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Οι εξουσίες της ομοσπονδιακής αστυνομίας έχουν πρόσφατα επεκταθεί και ένα νέο κέντρο άμυνας κατά των drones έχει ανοίξει στο Βερολίνο για να υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες.

Η νομοθεσία επιβάλλει επίσης αυστηρότερες κυρώσεις για την πτήση drones στον εναέριο χώρο των αεροδρομίων, στοχεύοντας τις διαμαρτυρίες των ακτιβιστών για το κλίμα που έχουν διαταράξει επανειλημμένα τις πτήσεις.

Τέτοιες παραβάσεις θα διώκονται πλέον ως εγκλήματα, με ποινές φυλάκισης έως δύο ετών, αντί για πρόστιμα.