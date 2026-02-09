Η Γαλλία καταγγέλλει το Ιράν μετά την καταδίκη της Ναργκίς Μοχαμαντί

Το Ιράν «έκανε εκ νέου την επιλογή της καταστολής και του εκφοβισμού», δήλωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, μετά την ανακοίνωση δύο καταδικών σε βάρος της νομπελίστριας Ειρήνης 2023, Ναργκίς Μοχαμαντί, σε κάθειρξη συνολικά επτάμιση ετών.

Το Παρίσι ζητεί την απελευθέρωση αυτής της «ακούραστης υπερασπίστριας» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ηλικίας 53 ετών, που συνελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου στην πόλη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, μαζί με άλλους ακτιβιστές, αφού πήρε τον λόγο κατά τη διάρκεια τελετής στη μνήμη ενός δικηγόρου που βρέθηκε νεκρός.

Ο δικηγόρος της, ο Μοσταφά Νιλί, δήλωσε την Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η πελάτισσά του καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι ετών «για συνάθροιση και συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη εγκλημάτων». Της επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για δύο χρόνια.

Η Ναργκίς Μοχαμαντί καταδικάστηκε σε μια άλλη υπόθεση σε φυλάκιση ενάμιση χρόνου για «δραστηριότητες προπαγάνδας» και σε δύο χρόνια εξορία στην πόλη Χοσφ, στην ανατολική επαρχία του Νοτίου Χορασάν, διευκρίνισε ο δικηγόρος.

Το ίδρυμά της προειδοποίησε για την κατάσταση της υγείας της ακτιβίστριας, η οποία είχε αρχίσει απεργία πείνας στις 2 Φεβρουαρίου για να διαμαρτυρηθεί για τις συνθήκες κράτησής της και για την απαγόρευση να τηλεφωνήσει στους δικηγόρους της και στην οικογένειά της.

Η Ναργκίς Μοχαμαντί «σταμάτησε την απεργία πείνας της σήμερα (Κυριακή) στην έκτη ημέρα της, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της σωματικής της υγείας είναι βαθιά ανησυχητική», δήλωσε το ίδρυμα.

Είχε συλληφθεί λίγες εβδομάδες πριν ξεσπάσει το λαϊκό κίνημα διαμαρτυρίας, το οποίο οι αρχές έπνιξαν στο αίμα.

Αυτά τα τελευταία 25 χρόνια, η Μοχαμαντί δικάστηκε επανειλημμένα και φυλακίστηκε για τη στράτευσή της κατά της θανατικής ποινής και του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα για τις γυναίκες στο Ιράν.

Πέρασε μεγάλο μέρος της τελευταίας δεκαετίας στη φυλακή και δεν έχει δει τα δυο παιδιά της, που ζουν στο Παρίσι, από το 2015.

Τον Δεκέμβριο 2024, αφέθηκε ελεύθερη για τρεις εβδομάδες για ιατρικούς λόγους που συνδέονταν «με την κατάσταση της υγείας της μετά την αφαίρεση ενός όγκου και μια μεταμόσχευση οστού», σύμφωνα με τον δικηγόρο της.